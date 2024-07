Fisher Investments Norden gjennomgår hvordan valutasvingninger påvirker markedene

Hvorvidt en valuta er sterk eller svak, avhenger av dens forhold til en annen – alle valutaer handles i par (f.eks. euro mot amerikanske dollar eller japanske yen mot britiske pund). Likevel har vi sett at begge scenarioene omtalt som skadelige for aksjer.

Kommentatorer som Fisher Investments Norden leser, hevder ofte at sterke valutaer er til skade for inntektene til multinasjonale selskaper. Logikken er at utenlandske inntekter, pålydende svakere valutaer, ikke er like mye verdt etter konvertering til en sterkere hjemmevaluta, med mindre de øker prisene, noe som kan ramme salgsvolumer. Men kommentatorer som vi følger, argumenterer også for at svake valutaer gir høyere importkostnader (øker inflasjonen, dvs. prisstigning i hele økonomien) mens de muligens tynger på innenlandske selskapers inntjening ved å øke innsatskostnadene deres.

Selv om begrunnelsen er matematisk riktig, mener Fisher Investments Norden at det er flere grunner til at valutasvingningers effekt på resultater og aksjer er dempet. For det første kan selskaper – og mange gjør dette – sikre seg mot valutasvingninger, noe som begrenser den samlede effekten. Videre mener vi at for multinasjonale selskaper med sterke hjemmevalutaer, oppveies den negative effekten på utenlandske inntekter delvis av billigere utenlandske kostnader (materialer, arbeidskraft osv.). Dessuten har vi sett at multinasjonale selskaper ikke alltid repatrierer utenlandske inntekter, noe som reduserer effekten av konvertering.

Fisher Investments Nordens granskning av historiske tall viser av valutasvingninger har en dempet effekt på aksjer. I 2016–2017 var for eksempel svekket pundet seg mot dollaren – delvis på grunn av Brexit-prat som tynget stemningen, etter vårt syn.i Hvis den tradisjonelle oppfatningen holdt vann, mener vi at det svake pundet ville ha tynget britiske aksjer. I de 12 måneder fra pundets laveste verdi mot dollar, leverte imidlertid britiske aksjer 10,0 % oppgang i pund, rett over en oppgang på 9,5 % for globale aksjer i samme valuta.ii Den sterke amerikanske dollaren hemmet heller ikke amerikanske aksjer i løpet av denne 12-månedersperioden: Avkastningen på S&P 500-indeksen, USAs flaggskipsindeks, på 24,5 % i USD speilet 25,0 % avkastning på globale aksjer i USD.iii

I 2022, da euro og dollar var i paritet (valutakursen var 1:1), hevdet noen kommentatorer som Fisher Investments Norden følger, at den sterke dollaren ville skade avkastningen på S&P 500, mens andre hevdet at den svake euroen ville hemme aksjer i eurosonen.iv 12 måneder etter pariteten i juli 2022, ga aksjer i eurosonen imidlertid en avkastning på 23,8 % i euro – bedre enn 9,0 % for globale aksjer i euro.v USAs S&P 500 steg 20,7 % i dollar i dette tidsrommet, og matchet oppgangen på 20,7 % for globale aksjer i USD.vi

Svakheten til japanske yen sammenlignet med amerikanske dollar får stor oppmerksomhet i finanspublikasjoner som Fisher Investments Norden leser. 2023 var ett eksempel vi observerte, ettersom yen falt til det laveste nivået på flere tiår mot dollar.vii Den gang stemte imidlertid ikke påstandene om effekten av sterke og svake valutaer på noen av landenes aksjer: Japanske aksjers avkastning for hele 2023 var 29,0 % i yen, nær 32,3 % for globale aksjer i yen – mens amerikanske aksjer leverte 29,3 % i dollar, og overgikk de globale aksjenes 23,8 % i USD.viii

Ja, viser vår analyse – valutaer og aksjer kan bevege seg i henhold til utbredte oppfatninger – men dette er tilfeldig, basert på gjennomganger av Fisher Investments Norden, og skjer ikke konsekvent. Derfor vil vi ikke trekke brede konklusjoner på grunnlag av slike tilfeller.

Når det gjelder valutasvingninger, mener Fisher Investments Norden at investorer tjener på å skille mellom mediastøy og virkeligheten. Valutaprat kan imidlertid tynge på stemningen og dermed aksjer – spesielt hvis selskaper tilskriver svake resultater til dem. Dessuten er det sant at globale investorer kan se skjevheter (høyere eller lavere) fra valutaers effekt på avkastningen på utenlandske aksjer i sin lokale valuta. Men det handler om matematikk, ikke noe fundamentalt for selskapet eller valutaeffekter. Vår erfaring er at valutasvingninger er mer distraksjoner (dvs. en lettvint, ekstern syndebukk) enn en fundamental resultatpådriver. Videre har vi funnet at stemningen kan svinge av en hvilken som helst (eller ingen) grunn – og virkningen er vanligvis kortvarig, ettersom markedene fordøyer informasjon raskt og går videre.

Vi har også sett at valutasvingninger jevner seg ut på lengre sikt. Basert på Fisher Investments Nordens gjennomganger av økonomisk og markedshistorie, er valutabevegelser sykliske – det vil si at ingen enkeltvaluta forblir sterk (eller svak) for alltid. Vi mener at stemning delvis underbygger denne virkeligheten, og det samme gjør rentenivået i enkeltland (vi har nemlig funnet at penger flyter til aktiva med høyest avkastning globalt, når alt annet er likt). Derfor mener vi at investorer drar nytte av å ikke la valutasvingninger – eller tilhørende mediedekning – påvirke deres porteføljebeslutninger.

Les mer

Følg de siste markedsnyhetene og oppdateringene fra Fisher Investments Norden i Norge:

Fisher Investments Norden er handelsnavnet som brukes av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl i Norge («Fisher Investments Norden»). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, et privat aksjeselskap som er stiftet i Luxembourg, er registrert, sammen med dets varemerke Fisher Investments Europe, i Registre de Commerce et des Sociétés («RCS») med nummer B228486. Fisher Investments Europe reguleres av Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF») med forretningsadresse: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe utkontrakterer deler av daglige investeringsråd, porteføljeforvaltning og handelsfunksjoner til sine tilknyttede selskaper.

Dette dokumentet uttrykker de generelle oppfatningene til Fisher Investments Europe, og bør ikke anses som personlig investerings- eller skatterådgivning, eller som en avspeiling av kundenes resultater. Det kan ikke garanteres at Fisher Investments Europe vil ha de samme vurderingene i fremtiden. De vil når som helst kunne endres på basis av ny informasjon, analyser eller en revurdering. Ingenting i dette materialet er ment som en anbefaling eller en prognose for markedsforholdene. Formålet er heller å illustrere et poeng. Både dagens og

fremtidens markeder kan avvike vesentlig fra det som illustreres her. Det garanteres heller ikke at forutsetningene for illustrasjonene i dette materialet er korrekte.

i Kilde: FactSet, per 10.5.2024. Valutakurs mellom amerikanske dollar og britiske pund, 31.12.2015–31.12.2017.

ii Kilde: FactSet, per 10.5.2024. Valutakurs mellom amerikanske dollar og britiske pund, totalavkastning på MSCI United Kingdom i pund og avkastning med netto utbytte ¨på MSCI World Index i pund, 16.1.2017–16.1.2018. Angitt i pund. Valutasvingninger mellom pund og kroner kan gi høyere eller lavere investeringsavkastning.

iii Kilde: FactSet, per 10.5.2024. Totalavkastningen på S&P 500 i dollar og avkastningen med netto utbytte på MSCI World Index i dollar, 16.1.2017–16.1.2018. Angitt i amerikanske dollar. Valutasvingninger mellom dollar og kroner kan gi høyere eller lavere investeringsavkastning.

iv «The Euro Hit Parity with the US Dollar for the First Time Since 2002. Here’s How Travelers Can Take Advantage of the Exchange Rate», Greg Iacurci, CNBC, 12.7.2022.

v Kilde: FactSet, per 14.5.2024. Valutakurs mellom amerikanske dollar og euro, MSCI EMU (European Economic and Monetary Union) Index og avkastning med netto utbytte på MSCI World Index i euro, 13.7.2022–13.7.2023. Angitt i euro. Valutasvingninger mellom euro og norske kroner kan gi høyere eller lavere investeringsavkastning. Et bullmarked er en lang periode med generelt stigende aksjekurser.

vi Kilde: FactSet, per 14.5.2024. Uttalelsen er basert på valutakurs mellom amerikanske dollar og euro, totalavkastningen på S&P 500 Index i dollar og avkastningen med netto utbytte på MSCI World Index i dollar, 13.7.2022–13.7.2023. Angitt i amerikanske dollar. Valutasvingninger mellom dollar og kroner kan gi høyere eller lavere investeringsavkastning.

vii Kilde: FactSet, per 13.5.2024. Uttalelsen er basert på valutakurs mellom amerikanske dollar og japanske yen 31.12.1989–31.12.2023.

viii Kilde: FactSet, per 14.5.2024. Totalavkastningen på MSCI Japan Index i yen, totalavkastningen på S&P 500 Index i dollar og avkastningen på MSCI World Index med netto utbytte i yen og dollar, 31.12.2022–31.12.2023. Angitt i amerikanske dollar og japanske yen. Valutasvingninger mellom dollar, yen og kroner kan gi høyere eller lavere investeringsavkastning.