Fisher Investments Norden gjennomgår hvorfor gull mister glimmer over tid

Gull kan kanskje skinne i korte perioder, noe som kan tiltrekke oppmerksomhet. På lengre sikt viser imidlertid vår analyse lite gagn – det gule metallet gir få av de berømte fordelene mange kommentatorer vi følger sier at de har.i



Den tradisjonelle begrunnelsen vi har sett knyttet til å eie gull: Metallet er den ultimate sikringen i vanskelige tider, og opprettholder kjøpekraften i under forhold med høy inflasjon (når prisene øker raskt i hele økonomien) og perioder med økonomisk uro. Vi mener imidlertid at nyere historie tilbakeviser denne logikken. Fra da de norske konsumprisene nådde bunnen år til år i november 2020 (0,4 % å/å) til deres raskeste siste stigning i oktober 2022 (8,4 %), steg gull med 9,2 %.ii Fisher Investments Nordens gjennomgang av situasjonen finner at dets påståtte superkrefter er under pari – og da behovet var størst, var ikke gull den store redningen. I samme periode steg globale aksjer med 20,2 %.iii

Selv gulls avkastning på 7,0 % i 2022 har imidlertid et bakenforliggende budskap om både dets bruk som en inflasjonssikring eller et fristed fra geopolitisk uro.iv Gull fikk en oppsving tidlig det året gjennom en topp i mars, og falt -9,3 % deretter helt til utgangen av året.v Denne nedgangen kom samtidig som inflasjonen akselererte og krigen raste i Ukraina. Det skal nevnes at aksjer også til tider falt dette året.vi Det er imidlertid få anser dem som et fristed mot inflasjon eller krig. Når vi ser litt nøyere på det, gjenvant aksjene sin toppnotering fra desember 2021 i februar 2023.vii Hva med gull? Det nådde toppen i august 2020 og tok seg ikke opp igjen før i januar 2023.viii Basert på deres faktiske avkastning over tid, var ikke gull det beste aktivumet.

I Fisher Investments Nordens gjennomgang av markedshistorie, som omfatter lengre perioder, er det ikke tilfeldig at aksjer har høyere totalavkastning enn gull. Siden gullstandarden ble fjernet i 1973, har den årlige avkastningen på gull – den årlige renten som kreves for å nå sluttverdien fra starten – vært 7,2 % i amerikanske dollar, som vi bruker for dens lengre historikk.ix Dette er lavere enn MSCI World Index, som nådde 8,8 %.x

Dessuten hadde aksjenes høyere avkastning en relativt roligere reise. Gullets standardavvik – graden av svingninger rundt dets gjennomsnittlige årlige avkastning – er 25,3 % mot aksjenes 17,3 %.xi Dette betyr at over en gitt 12-månedersperiode var omtrent 68 % av observasjonene av gulls avkastning innenfor pluss eller minus 25,3 prosentpoeng av årsgjennomsnittet – 8,0 prosentpoeng høyere enn for aksjer. Ikke bare har gullavkastningen historisk sett vært lavere, den var også mer volatil. Vi tror ikke en aktiva med disse egenskapene er fordelaktige for investorer på lang sikt, da det et mindre sannsynlig at investorene når sine mål.

Når Fisher Investments Norden gjennomgår aktivaenes pådrivere, finner vi at aksjenes samlede resultatvekst over tid gir høyere avkastning, mens edle metaller – som andre råvarer – mangler denne evnen. Vår analyse viser at råvaresykluser er utsatt for store opp- og nedganger, og gull enda mer siden det har få industrielle bruksområder. Derfor svinger etterspørselen med stemningen – kjøpernes humør – og vår erfaring viser at det er umulig å time disse svingningene. Uten kommersiell bruk knyttet til konjunktursyklusen, har vi funnet at stemningen hviler på svært varierende oppfatninger om hvor attraktivt gull er som verdilager. Som vi la frem tidligere, kan dette være ustadig – og ikke nødvendigvis i perioder hvor dets påståtte sikringskraft ville kommet godt med.

For oss er det, i stedet for å søke nytteløst etter underliggende årsaker til stemningsskifter – som kan oppstå av hvilken som helst eller ingen grunn –å vurdere utsiktene for bedriftsresultater et mye mer sikrere tiltak. Selv om fremtiden ikke er sikker og resultater noen ganger utsettes for midlertidige tilbakeslag, har de påviste, langsiktige vekstmeritter – sammen med selskapers salgs- og prismakt – basert på våre observasjoner. Investorer som eier aksjer, tar del i disse resultatene og drar direkte nytte av dem. Så, når Fisher Investments Norden til sammenligning gjennomgår investeringsutsiktene for gull, ser vi at glimmeren for det mest er en illusjon.

