Fisher Investments Norden gjennomgår aksjebobler

Fisher Investments Nordens gjennomgang av markedshistorien viser at bobler har to hovedkomponenter: irrasjonell etterspørsel og et aksjetilbud som løper løpsk. Førstnevnte oppstår når investorstemningen når euforiske høyder. I dette miljøet har vi funnet at begeistringen av å eie aksjer kan gjøre mange investorer blinde for forverrede grunnleggende forhold. Som den legendariske investoren Sir John Templeton beskrev bullmarkeder, dvs. vedvarende perioder med generelt stigende aksjekurser: «Bullmarkeder fødes av pessimisme, vokser av skepsis, modnes på optimisme og dør av eufori.»ii

Men vi tror ikke kun en umettelig etterspørsel betyr at markedene er i en boble. Vi i Fisher Investments Norden mener heller at en boble også krever det den skotske journalisten Charles Mackay beskrev i 1841 som «massenes galskap», som driver selskaper til å utstede en overflod av aksjer for å mate den irrasjonelle etterspørselen.iii I moderne tid ser vi dette når forventningene til inntektene blir så høye at virkeligheten umulig kan matche dem. Dette omfatter vanligvis folk som argumenterer for at tradisjonelle drivere og beregninger ikke fungerer lenger, at konvensjonelle måter å verdsette selskaper på er utdaterte, og det resulterende paradigmeskiftet vil feie bort den gamle verdenen. I tiden før virkeligheten setter inn – og det kan ta en stund – kan markedsmanien føre til eksplosive aksjeutstedelser som appellerer til massene som ønsker å kjøpe seg inn i en tilsynelatende investeringsmulighet. Når dette viser seg å være et luftslott og bedriftene ikke kan møte forventningene, sprekker boblen, og bearmarkedene – fundamentalt drevne nedganger på over -20 % – pleier å følge, ifølge vår forskning.

IT-boblen på 2000-tallet er et perfekt eksempel på slik overproduksjon, ifølge Fisher Investments Nordens gjennomgang. På slutten av 1990-tallet førte såkalt ny økonomi-tenking til at mange mente at Internett og netthandel kunne sette til side forretningssyklusen og gi oss uendelig vekst.v Kommentatorer som vi fulgte, argumenterte for at klikk – nettstedstrafikk – betød mer enn profitt, og at selskaper som genererte disse, bare kunne gå opp. Men vår forskning viste at selskaper uten en forretningsmodell for å drive tilstrekkelig inntjeningsvekst, ikke var levedyktige. Vi observerte mange IT-selskaper som brukte opp kontantene sine i et forrykende tempo, og samtidig tok store tap. Selv om noen IT-selskaper var i stand til å ta i bruk bærekraftige forretningsmodeller og overleve – hvorav en håndfull til slutt ble spektakulært vellykkede – gjorde de fleste det ikke.iv

Så hvordan kan investorer identifisere bobler? Et avslørende tegn i Fisher Investments Nordens gjennomgang av finanspressen er den utbredte og overveldende troen på at aksjer bare beveger seg oppover, at de er en enveisbillett til endeløs rikdom. Basert på våre observasjoner kjører store publikasjonene forsidesaker på disse ideene og holder dem dermed i live for offentligheten. Det er ikke bare grådighet – eller frykten for å gå glipp av noe – som hersker, vi ser også at kritikere av fenomenet blir fullstendig ignorert og til og med hysjet ned eller latterliggjort.

Vår analyse av bobler viser også at margingjeld – dvs. å låne penger fra meglerhus for å kjøpe aksjer – også har en tendens til å stige uhemmet, noe som tyder på at enkelte investorer kanskje overser risikoen for tap i jakten på høyere avkastning. Vi ser ofte at dette skjer samtidig med børsintroduksjoner (IPO), spesielt fra lavkvalitetsselskaper med suspekte forretningsmodeller (som har dårlige salgs- og inntektsutsikter). Etter vår erfaring reagerer investeringsbankfolk på økt etterspørsel etter populære aksjer ved å oppmuntre nye selskaper til å hente inn kapital fra allmennheten. Denne økningen i aksjetilbudet fra børsintroduksjoner av lav kvalitet i et miljø med skyhøye investorforventninger kan signalisere at en boble er i ferd med å dannes.

En annen potensiell bobleindikator er skyhøye verdivurderinger. Fisher Investments Norden finner at verdivurderinger (som P/E-verdi) vanligvis ikke er nyttige for å bestemme aksjenes retning, siden markedene ser fremover og verdivurderinger bruker tidligere kurser som ikke er prediktive. Etter vårt syn reflekterer disse beregningene vanligvis selskapenes allerede grunnleggende utsikter. Men store og plutselige økninger i vurderingen kan tyde på at det dannes eufori.

Når investorene vet hva de skal se etter, mener vi at de har bedre sjanse til å navigere i diskusjoner om bobler når disse dukker opp i overskriftene i finansmedia. Vi skal imidlertid merke oss at Fisher Investments Nordens gjennomganger av data har vist at det finnes et kontraindikativt tegn på bobler som investorer også må være oppmerksomme på: Når antall overskrifter som advarer om bobler øker, mener vi at dette antyder at stemningen ikke er euforisk – den negative oppmerksomheten har en tendens til å være kontraproduktiv. Husk Templetons beskrivelse av bullmarkedets stemningssyklus: Utbredt skepsis innebærer at investorer ikke er overdrevent begeistret for å eie aksjer, noe som er en viktig bobleingrediens.

Å måle følelser opp mot virkeligheten er etter vår erfaring mer en kunst enn vitenskap, og det krever disiplin og kontinuerlig oppmerksomhet. Men Fisher Investments Norden mener det er nyttig for å følge med på om en boble er under utvikling eller ikke.

