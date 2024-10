Noen finanskommentatorer som Fisher Investments Norden leser, antyder dette – noe som får det til å se ut som det er enda en variabel som investorer må ha i tankene når de prøver å sondere det økonomiske landskapet.

Vår analyse tyder imidlertid på at slike engangshendelser har en tendens til å ha begrenset økonomisk effekt.

Her er et vanlig argument i finanspublikasjoner som Fisher Investments Norden følger: En enkelthendelse (f.eks. en konsert eller et regionalt sportsarrangement) gir en stor økonomisk opptur. Tilhengere som kommer på arrangementet bruker ikke bare mye penger på billetter, men også på overnatting, restauranter, lokale butikker osv. Selv om dette arrangementet er til fordel for enkelte næringer og virksomheter, tror vi ikke det skaper nytt forbruk. I stedet flytter det den økonomiske aktiviteten fra ett område til et annet. Noen kan, for eksempel, bruke penger på konsertbilletter i stedet for å ta en ferietur eller kjøpe en ny sofa.

Dessuten høres den tilhørende pengebruken stor ut i et vakuum, men den blekner sammenlignet med den bredere økonomiske verdiskapningen. Fisher Investments Norden observerte, for eksempel, at noen analytikere anslår at popstjernen Taylor Swifts sommerkonsertturné vil gi den britiske økonomien et løft på 13,8 milliarder kroner. Imidlertid bidro undersektoren kunst, underholdning og rekreasjon med 0,00 prosentpoeng til bruttonasjonalproduktet i juni (BNP, et statlig produsert mål på økonomisk produksjon). Detaljhandelen og hotellbransjen, også påståtte begunstigede, hadde begge et produksjonsfall på -1,0 % måned over måned. Selv om engangshendelser får mange overskrifter, tyder vår analyse på at den langsiktige økonomiske effekten er uvesentlig.

Det motsatte er også sant: Isolerte negative hendelser, så som naturkatastrofer, forstyrrer ikke automatisk en økonomi eller markedene. Noen av undersøkelsene som Fisher Investments Norden har sett på, fremhever den økonomiske aktiviteten som går tapt på grunn av en naturkatastrofe – og den tilhørende økonomiske skaden. Se for eksempel på sommerflommene i Tyskland i 2021, som skadet infrastruktur, ødela mange hjem og førte til over 200 dødsfall. Et forsikringsselskap anslo den økonomiske kostnaden til å være 430 milliarder kroner.

Vi benekter ikke den ødeleggende personlige og samfunnsmessige belastningen som naturkatastrofer har. Fra et rent makroøkonomisk perspektiv, minner dette imidlertid om effekten av en positiv økonomisk engangshendelse. De tyske flommene kan ha satt noen virksomheter ute av spill, men katastrofen ødela ikke økonomisk aktivitet. Den ble snarere forsinket eller omdirigert. Videre har gjenoppbyggingstiltak – som gir et midlertidig løft i økonomisk produksjon – en tendens til å oppveie en naturkatastrofes forstyrrelser over tid, ifølge Fisher Investments Nordens gjennomgang av økonomisk historie.

Enkeltstående hendelser skaper vinnere og tapere, så ikke overvurder virkningen av dem, i begge retninger. Overskrifter i økonomiske nyhetskilder vi følger, har en tendens til å fokusere på ett utfall – for eksempel penger som brukes på puber under fotball-EM, penger som går tapt på grunn av fabrikker som stanser driften etter et kraftig uvær og prislappen på skadet infrastruktur. Men vi tror at virkeligheten er mer nyansert.

Tenk på argumentet med det knuste vinduet, et prinsipp som ble fremmet av den franske økonomen og filosofen Frédéric Bastiat på 1800-tallet. Bastiat brukte en lignelse om sønnen til en butikkeier, som knuser et vindu. Dette fører til arbeid for byens glassmester, som skifter ut vinduet. Men, som Bastiat bemerker, betyr de seks francene som betales til glassmesteren at butikkeieren har seks færre franc å bruke andre steder ( f.eks. på nye sko eller en bok). Det knuste vinduet betydde at skomakeren eller bokhandleren gikk glipp av et salg. Det hemmet derfor veksten, siden butikkeieren kunne hatt både et vindu og noe annet. Men det knuste vinduet i seg selv er ikke et totalt tap fra et økonomisk synspunkt; det er mer en reallokering og en effekt på fremtidig vekst.

Etter vår mening illustrerer dette eksemplet hvordan engangshendelser, enten de er positive eller negative, har en tendens til å omdirigere penger. Noen enheter – en virksomhet, en bransje eller en økonomi – tjener på det, mens en annen går glipp av noe. Vi tror derfor at den totale økonomiske effekten vil vise seg å være ubetydelig. Aksjer ser dette tydelig, etter det Fisher Investments Nordens kan se, og derfor reagerer de sjelden i vesentlig grad. Ved å forstå at mye omtalte effekter av enkelthendelser har en tendens til å handle mer om skifter enn nettoskapning eller -ødeleggelse, mener vi at investorer kan unngå å overvurdere effektene av dem.

