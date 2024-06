Riggaksje i teten på milliardkontrakt

Oppdatert 15.11

Etter fall de første minuttene snudde stemningen raskt på Oslo Børs. Utover ettermiddagen har det dabbet noe av igjen, og like etter klokken 15.00 torsdag står hovedindeksen i 1.426,49 – opp 0,2 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 3.478 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser trekker også oppover. Tyske DAX stiger 0,1 prosent, mens franske CAC 40 avanserer 0,3 prosent og britiske FTSE 100 0,4 prosent.

Oljeprisen i rødt

Juli-kontrakten for Brent-oljen står i ettermiddag i 82,90 dollar pr. fat, ned 0,8 prosent (70 cent) hittil i dagens handel og ned fra 84,12 dollar pr. fat ved stengetid i Oslo onsdag.

WTI-oljen faller 0,6 prosent til 78,74 dollar pr. fat.

Tall fra American Petroleum Institute (API) viste onsdag et mye større fall enn ventet i råoljelagrene i USA forrige uke, og skaper forventninger i forkant av torsdagens lagertall fra energimyndighetene (EIA).

«Ethvert tegn på sterk etterspørsel i EIA-rapporten bør gi støtte til oljeprisene», skriver ANZ Research ifølge Reuters i et kundenotat.

Videre er det bredt ventet at Opec+ vil opprettholde sine produksjonskutt på møtet førstkommende søndag. Råvareanalytiker Will Sungchil Yun i SI Securities hevder overfor Bloomberg en Opec-overraskelse ikke kan utelukkes helt, og at en slik i så fall kan drive prisene høyere på kort sikt.

På Oslo Børs faller Equinor 1,4 prosent, mens Aker BP stiger én prosent og Vår Energi 0,4 prosent.

BW LPG-rally

Blant de mest omsatte merker vi oss først og fremst Scatec som spretter opp 11 prosent til 86,85 kroner på meldingen om at en av selskapets nærmeste konkurrenter, Brookfield, vil kjøpe over halvparten av aksjene i fornybar energi-produsenten Neoen.

«Budet innebærer en estimert EV/EBITDA i 2024 på 16,8, som er 77 prosent over Scatecs multippel», skriver Carnegie-analytiker Eivind Garvik, som har en kjøpsanbefaling på Scatec med kursmål 100 kroner.

Ellers på den positive siden stiger BW LPG over 12 prosent på sin kvartalsrapport. Rederiet nådde ikke helt opp til rekordresultatet fra fjerde kvartal i fjor, men fremdeles rått med penger. Et annet gassrederi, Avance Gas, trekker opp rundt 2 prosent.