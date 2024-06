AF Gruppen har blitt tildelt en kontrakt verdt over 500 millioner kroner for et havvindprosjekt i Nordsjøen. Selskapet melder også at et av datterselskapene er innstilt av Bergen kommune som totalentreprenør for bygging av Haugland bofellesskap, med en verdi på om lag 125 millioner kroner.

AF Gruppen-aksjen klatrer nå 1,64 prosent til 136,20 kroner.

Public Property Invest stiger 3,13 prosent til 14,41 kroner. Eiendomsselskapet ønsker å kjøpe Terningen på Elverum. Budet ble avvist av styret.

I rødt

Det er lite rødt å spore blant tungvekterne, men Frontline faller 1,36 prosent til 296,70 kroner. Aksjen er likevel fortsatt opp 23,6 prosent de siste tre månedene.

Det John Fredriksen-dominerte selskapet er nå blant aksjene som vrakes fra Pareto Securities portefølje.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er mandag morgen ned 0,34 prosent til 81,34 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,25 prosent til 77,18 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,87 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Opec+ meldte etter sitt møte i helgen at gruppens produksjonskutt på 5,8 millioner fat daglig videreføres, men at utfasingen starter ved slutten av neste kvartal.

– Markedet ventet ikke en oppheving av kuttene fra oktober. På den positive siden for Opec+, bør avtalen bidra til å opprettholde samholdet. Langvarige kutt med ulik fordeling kunne vært en kilde til friksjon, sier Vanda Insights-grunnlegger, Vandana Hari, ifølge TDN Direkt.

Equinor legger på seg 1,62 prosent til 307,75 kroner, mens Aker BP er opp 1,12 til 271,90 kroner. Vår Energi klatrer 2,21 prosent til 37,97 kroner.