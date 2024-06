Flyaksje til værs på ukens første handelsdag

Hovedindeksen på Oslo Børs endte mandag opp 0,13 prosent til 1.442,35 poeng. Børsen lå lenge an til en oppgang på nær to prosent, men ble sendt nedover etter et brått fall i oljeprisene.

Dagens bevegelser

Partene i Norwegian -meklingen ble natt til lørdag, flere timer på overtid, enige om en ny tariffavtale. De avverget dermed det som mange fryktet kunne blitt en langvarig streik, og aksjen steg 7,1 prosent.

Winair-sjef Hans Jørgen Elnæs venter nå tidenes beste sommer for luftfartsektoren. Han har særlig tro på fire flyselskaper, men trekker også frem en skadeskutt produsent.

I forrige uke ble det kjent at Hexagon Composites selger datterselskapet Ragasco for 1,05 milliarder kroner. Mandag er salget gjennomført. Carnegie-analytiker Fabian Jørgensen spår nå en kursdobling på sikt , mens DNB-forvalter Eivind Veddeng Sars er enda mer optimistisk og tror aksjen kan mangedobles. Hexagon endte dagen opp 5,9 prosent.

Kongsberg Gruppen har sikret seg en kontrakt med United States Air Force for leveranse av Joint Strike Missiles (JSM) til deres F-35A kampfly. Den har en verdi på inntil 1,5 milliarder kroner. Aksjen steg 1,5 prosent i løpet av mandagen.

Akastor meldte i morges at de vil ta sin største investering på børs i USA. Aksjen endte opp 4,5 prosent.

AF Gruppen har blitt tildelt en kontrakt verdt over 500 millioner kroner for et havvindprosjekt i Nordsjøen. Selskapet melder også at et av datterselskapene er innstilt av Bergen kommune som totalentreprenør for bygging av Haugland bofellesskap, med en verdi på om lag 125 millioner kroner. Aksjen falt 0,3 prosent.

Public Property Invest ønsker å kjøpe Terningen på Elverum. Budet ble imidlertid avvist av styret. Aksjen endte opp 2,0 prosent.

Oljeprisen

Ved stengetid på Oslo Børs ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for om lag 78,99 dollar dollar pr. fat, en nedgang på 2,9 prosent, etter at oljeprisene falt litt mot stengetid.

Juli-kontrakten ble omsatt for 79,49 dollar, ned 2,6 prosent. Juli-kontrakten for den amerikanske lettoljen WTI ble på sin side omsatt for 75,20 dollar, ned 2,3 prosent.

Børslokomotivet Equinor steg 0,3 prosent, Aker BP ned 1,1 prosent og Vår Energi opp 0,1 prosent.