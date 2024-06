Dette vil påvirke Oslo Børs tirsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at oljeprisen, som lenge har vaket i intervallet 80 til 90 dollar per fat, falt under 80 dollar i løpet av natten.

«Frykt for økt tilbud av olje til høsten har skapt usikkerhet blant råvaretraderne. Fra oktober i år til oktober neste år vil enkelte medlemsland i OPEC+, inkludert Saudi-Arabia, gradvis øke produksjonen ved å trappe ned sine frivillige produksjonskutt», skriver Berntsen.

Asia-oppdatering

Den indiske børsen Nifty 50 faller tirsdag morgen 2,64 prosent, og har på det meste vært ned så mye som 3,5 prosent.

Det skjer etter at tidlig opptelling viser at den indiske statsministeren Narendra Modi ser ut til å vinne valget i landet for tredje gang på rad.

I Japan faller Nikkei 0,14 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 0,19 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,02 prosent, mens Hang Seng i Hongkong derimot styrkes 0,21 prosent. Kospi i Sør-Korea er ned 0,41 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med juli-levering er tirsdag morgen ned 0,69 prosent til 77,82 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,77 prosent til 73,65 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 78,99 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Dow Jones falt mandag etter svake amerikanske produksjonsdata som vekket bekymring om styrken i økonomien. Den industritunge indeksen falt 0,30 prosent til 38,571.03.

S&P 500 steg med 0,11 prosent onsdag og endte på 5.283,40 mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,56 prosent til 16.828,67.

GameStop stjal mandag showet etter å ha steget hele 80 prosent i førhandelen. Dette kom som følge av at Keith Gill, som går under navnet av Roaring Kitty på X og YouTube, har tatt en stor posisjon i videospillforhandleren.

Gill skal ha lagt ut et bilde på sosiale medier av en beholdning på fem millioner GameStop aksjer, verdt over 115 millioner dollar basert på fredagens kurs. Kontoen viste også en posisjon på 120.000 kjøpsopsjoner i GameStop. Da børsen stengte på mandag var aksjen oppe 29 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte mandag opp 0,13 prosent til 1.442,35 poeng. Børsen lå lenge an til en oppgang på nær to prosent, men ble sendt nedover etter et brått fall i oljeprisene.

Partene i Norwegian -meklingen ble natt til lørdag, flere timer på overtid, enige om en ny tariffavtale. De avverget dermed det som mange fryktet kunne blitt en langvarig streik, og aksjen steg 7,1 prosent.

I forrige uke ble det kjent at Hexagon Composites selger datterselskapet Ragasco for 1,05 milliarder kroner. Mandag er salget gjennomført. Carnegie-analytiker Fabian Jørgensen spår nå en kursdobling på sikt , mens DNB-forvalter Eivind Veddeng Sars er enda mer optimistisk og tror aksjen kan mangedobles. Hexagon endte dagen opp 5,9 prosent.