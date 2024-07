Fredriksen–aksje opp etter analyse

Hovedindeksen på Oslo Børs endte torsdag i 1.415,84, etter en oppgang på 0,5 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 4.360 millioner kroner.

Toneangivende Europa børser utvikler seg blandet. Tyske Dax er opp 0,5 prosent. Franske CAC40 er ned 0,45 prosent, mens britiske FTSE100 er ned 0,2 prosent.

På Wall Street har pilene snudd opp etter en negativ start. På makrofronten viste tall sluppet torsdag at BNP–veksten for første kvartal ble oppjustert igjen. Samtidig viste andre tall et overraskende fall på 2,1 prosent i bruktboligsalget i USA, mot en ventet oppgang på 2,5 prosent.

Oljeprisen opp

Oljeprisen trekker oppover torsdag ettermiddag. Reuters melder at frykten for krig mellom Israel og Iran-støttede Hizbollah mer enn motvirker effekten av svakere bensinetterspørsel i USA.

Onsdagens tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viste at amerikanske bensinlagre steg 2,7 millioner fat i forrige uke mot ventet et fall på 1,1 millioner fat.

Brent-oljen med august-levering ble omsatt for 86,2 dollar pr. fat ved børsslutt, opp 1 prosent. Den amerikanske WTI-oljen omsettes for 81,8 dollar fatet.

Til sammenligning stod nordsjøoljen i 85,37 dollar pr. fat ved børsslutt onsdag.

Vår Energi har gjort et oljefunn på mellom 18 og 39 millioner fat oljeekvivalenter. Aksjen endte opp 1,1 prosent til 37,47 kroner. Equinor endte opp 1,1 prosent til 302 kroner, mens Aker BP endte opp 0,4 prosent til 270,50 kroner.

Salmar–nedjustering

Bevegelsene blant de mest omsatte aksjene var nokså beskjedne torsdag formiddag.

Salmar utmerket seg negativt, og falt med 3,9 prosent til 561 kroner etter at Nordea Markets har nedjustert kursmålet fra 650 kroner til 580 kroner, og gjentatt holdanbefalingen.

Ellers i laksesektoren falt Lerøy med 0,5 prosent, Grieg Seafood falt med 1,1 prosent, og Mowi falt med 1,1 prosent.

På den positive siden steg Nordic Semiconductor til 2,8 prosent til 139,75 kroner etter at meglerhuset Carnegie har høynet kursmålet fra 137 kroner til 191 kroner, og gjentatt kjøpsanbefalingen.