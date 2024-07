Torsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7 prosent før den sluttet på 1.415,32 poeng.

Toneangivende Europa-børser trakk også oppover. Den franske børsen CAC40 steg med 0,4 prosent, tyske DAX klatret 0,2 prosent og britiske FTSE 100 endte opp med 0,3 prosent.

Wall Street åpner flatt etter dagens amerikanske inflasjonsrapport som viste en inflasjon på minus 0,1 prosent på månedsbasis og 3,0 prosent på årsbasis i juni. Dette er første gang siden pandemien at prisene faller på månedsbasis.

Renten på den amerikanske 10-åringen har reagert ved å stupe, mens dollaren svekker seg markant.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 84,79 dollar, ned 0,3 prosent. Den amerikanske WTI-oljen blir omsatt for 81,70 dollar, ned 0,5 prosent. Gårsdagens lagertall fra amerikanske energimyndigheter viste et større fall enn ventet i råolje- og bensinlagre.

Knalltall fra DNB

På en dag med flere kvartalsrapporter stjal DNB overskriftene med sine knalltall. Tallene viste netto renteinntekter på 15,8 milliarder kroner, samtidig som tapene var lavere enn ventet. Aksjen klatret 5,9 prosent til 217,00 kroner

Equinor endte ned 0,2 prosent til 287,85 kroner, mens Aker BP falt 0,3 prosent til 259,70 kroner i forkant av morgendagens kvartalsrapport.