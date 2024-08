BW Energy har fullført kjøpet av 17,6 millioner aksjer i det canadiske oljeselskapet ReconAfrica. Selskapet meldte om avtalen allerede for et par uker siden, og bekrefter at den er fullført i en børsmelding torsdag morgen. Aksjen stiger 0,2 prosent.

Oppgraderinger gir utslag

DNB Markets oppgraderer Nordic Semiconductor til kjøp fra holdanbefaling og øker kursmålet til 160 kroner. Aksjen belønnes med en oppgang på 3,3 prosent til 139,45 kroner.

Odfjell Drilling stiger 3,5 prosent til 59,40 kroner etter at Carnegie jekker opp kursmålet fra til 70 kroner og gjentar kjøpsanbefaling. Meglerhuset hadde tidligere et kursmål på 60 kroner.

ABG Sundal Collier nedjusterer kursmålet og senker estimatene på Wallenius Wilhelmsen og Höegh Autoliners. Aksjene reagerer henholdsvis opp 0,9 prosent og 0,4 prosent.

Meglerhuset SEB nedgraderer fra kjøp til holdanbefaling i Seadrill, men øker samtidig kursmålet til 57 dollar pr. aksje hvilket sender aksjen opp 0,4 prosent torsdag.

Oljeprisen

Oljeprisen fortsetter oppgangen etter gårsdagens rally, som var den beste dagen for Brent siden oktober.

Brent oljen med september-levering står ved børsåpning torsdag morgen i 81,61 dollar fatet, opp 1,1 prosent siden midnatt.

WTI-oljen handles til 78,68 dollar pr. fat, som tilsvarer en oppgang på 1,0 prosent siden midnatt.

Equinor stiger 1,3 prosent til 293,65 kroner, Aker BP stiger 0,1 prosent til 265,10 kroner mens Vår Energi stiger 0,8 prosent til 35,05 kroner.

Nyheten om at Hamas-lederen ble likvidert av Israel, etterfulgt av trusler fra iranske aktører, drev oljeprisen opp flere dollar onsdag. Torsdag meldes det om at enda en Hamas-topp er blitt drept, Mohammed Deif, sjef for Al-Qassam-brigadene, den militære fløyen til Hamas, skriver NRK.