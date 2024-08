Med Japan i spissen, startet uken med krisestemning og kraftige børsfall både i Asia, USA og her hjemme. Tirsdag morgen hadde stemningen snudd og Oslo Børs åpnet rett opp 2,2 prosent. Nå har imidlertid den solide oppgangen krympet inn noe.

Etter nesten halvannen times handel står hovedindeksen i 1.374,56, opp 0,95 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Ellers i Europa er utviklingen beskjeden. Tyske DAX stiger 0,34 prosent i 10.30-tiden tirsdag, mens franske CAC40 er ned 0,17 prosent. I Storbritannia styrkes FTSE 100 0,13 prosent

Nordea-strateg Robert Næss skjønner ikke all praten om at vi skal inn i en resesjon.

– Selskapene tjener mer enn noensinne. Inntjeningsmessig er vi i et bullmarked, så det at man skal prise inn resesjon skjønner jeg ingenting av. 2023 var det beste året på inntjening globalt noensinne, og 2024 ligger an til å bli 9 prosent bedre, sier han til Finansavisen tirsdag morgen.

Opptur

Blant tungvekterne styrkes Kongsberg Gruppen 2,86 prosent til 1042,00 kroner, mens Equinor og Aker BP er opp henholdsvis 0,42 prosent til 278,10 kroner og 0,37 prosent til 246,20 kroner.

DOF Group, som mandag stupte kraftige 8,2 prosent, henter seg inn igjen 1,79 prosent til 99,30 kroner.

Norwegian styrkes 0,48 prosent til 10,45 kroner. Selskapet la i morges frem ferske trafikktall, som viste at 2,8 millioner reiste med Norwegian-konsernet i juli. Det er rekord i antall passasjerer siden før pandemien.

Seadrill stiger 0,87 prosent til 519,00 kroner etter å ha lagt frem sine andrekvartalstall mandag kveld. Selskapet satt igjen med 256 millioner dollar før skatt i andre kvartal – kraftig opp fra samme periode i 2023.

Rødt

Øverst på taperlisten troner biotekselskapet Ultimovacs , etter at de mandag kveld meldte om ny skuffelse.

Fase to-undersøkelse av kreftmedisinen UV1 og pembrolizumab ga ikke ønskede resultater, og aksjen faller nå voldsomme 54,63 prosent til 3,38 kroner.

Senest i mars hadde Ultimovacs sin forrige store nedtur, da aksjen falt 92 prosent etter skuffende testresultater.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er tirsdag morgen opp 0,09 prosent til 76,37 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,30 prosent til 73,16 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,16 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Bedre risikosentiment i de bredere finansmarkedene, fare for en eskalering i Midtøsten-konflikten, samt produksjonsstans på oljefelt i Libya er ifølge TDN Direkt med på å støtte prisene.

«Prisgulvet på 75-dollar under Brent-oljeprisene vil motstå makroøkonomiske bekymringer. Begrenset risiko for en amerikansk resesjon, motstandsdyktig oljeetterspørsel i utviklede land og India, og en økning i spekulativ posisjonering bør støtte prisene», skriver analytikere i Goldman Sachs i et notat, ifølge Bloomberg News.