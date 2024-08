Saken oppdateres utover dagen.

Hovedindeksen ved Oslo Børs åpnet ned 0,1 prosent onsdag morgen.

Atlantic Sapphire meldte i går kveld at selskapet skal hente 600 millioner kroner til en heftig rabatt på 98 prosent.

– Det er viktig å presisere at kursmålet på Atlantic Sapphire er på 12-måneders sikt, og vi antar at selskapet må hente penger før det, og etter en kapitalinnhenting tror vi at det kan være et attraktivt case, sa Arctic Securities-analytikerne Christian Olsen Nordby og Kristoffer Haugland til Finansavisen i slutten av juli. Da ble kursmålet i Atlantic Sapphire satt ned fra 20 til 10 kroner aksjen.

Etter en times handelspause åpner aksjen ned kraftige 73 prosent, til 1,10 kroner. I løpet av året har aksjen stupt over 90 prosent.

Nykode Therapautics faller over 30 prosent etter at selskapet legger ned sin hovedstudie. – Når den avsluttes er det dramatisk og svært uheldig på kort sikt, sier DNB Markets-analytiker Geir Hiller Holom til Finansavisen onsdag.

Fiskeoppdretteren Grieg Seafood endte kvartalet med katastrofetall, der resultatet før skatt endte med et underskudd på 763 millioner kroner.

I kvartalsrapporten skriver Grieg Seafood at resultatene i British Columbia ble kraftig påvirket av en biologisk hendelse, som også vil påvirke tredje kvartal med et negativ operasjonelt driftsresultat for Canada-virksomheten i størrelsesorden 230 til 250 millioner kroner. Aksjen raser 14 prosent ved børsåpning.

Zaptec la også frem tall i morgentimene, der elbilladerselskapet fikk en omsetning på 340,6 millioner kroner, sammenlignet med 347,2 millioner kroner samme kvartal i fjor. Driftsresultatet endte på 26 millioner kroner, en tredobling fra fjorårets driftsresultat på 8 millioner kroner. Aksjen åpner som dagens foreløpige børsvinner med en oppgang på 25 prosent.

Oljeselskapet Vår Energi meldte i morgentimene at selskapet må utsette Balder X enda en gang. Samtidig blir prestisjeprosjektet over 4 milliarder dyrere. Analytikere spådde aksjen ned, men råder til å kjøpe om fallet blir stort. Aksjen åpner ned 2,5 prosent.

Emballasje- og isolasjonsselskapet Bewi hadde inntekter på 277 millioner euro og et driftsresultat på 13,5 millioner i kvartalet. Dette var ned fra henholdsvis 290 millioner og 14,1 millioner euro samme periode i fjor. Aksjen åpner opp 3,0 prosent onsdag morgen.

Styret i oppdrettsgiganten Mowi har besluttet å dele ut et utbytte på 1,7 kroner pr. aksje for andre kvartal – tilsvarende 880 millioner kroner, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag morgen. Selskapet hadde på forhånd varslet markedet om et operasjonelt driftsresultat på 230 millioner euro i kvartalet, lavere enn hva analytikerne ventet på forhånd. Aksjen stiger 0,2 prosent.

Oljeprisen

Ved børsåpning omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 77,29 dollar, opp 0,2 prosent.

Brent-oljen med oktober-levering er ned 0,1 prosent til 77,14 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,1 prosent til 73,08 dollar fatet.