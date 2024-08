Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,9, 0,1] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at investorene i Asia forholdt seg relativt rolige i natt.

«Den generelle stemningen i regionen er fortsatt god, til tross for turbulensen tidligere i måneden. De aller fleste børsindeksene i verden, inkludert de asiatiske, har steget betydelig i år», skriver analytikeren.

Berntsen trekker også frem at oljeprisen, som forrige uke var over 80 dollar pr. fat, har falt ytterligere det siste halve døgnet og handles nå rundt 76 dollar. Samtidig har dollaren svekket seg på grunn av signaler om et mulig rentekutt i USA i september.

Asia

Det er varierende stemning på de asiatiske børsene torsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,38 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned marginale 0,06 prosent.

Ferske nøkkeltall viser at PMI for industrisektoren i landet endte på 49,5 i august, mot 49,1 i juli. På forhånd var det ventet en indeks på 49,8.

I Kina faller Shanghai Composite 0,04 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 0,40 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes 0,11 prosent.

Bank of Korea holder sin styringsrente uendret på 3,5 prosent, i tråd med forventningene. Sentralbanken bemerker ifølge CNBC at inflasjonen i landet har fortsatt den nedadgående trenden, men at det er behov for å overvåke landets eiendomspriser og husholdningenes gjeld.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er torsdag morgen ned 0,14 prosent til 75,94 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,26 prosent til 71,74 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 77,52 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,2 prosent før den sluttet på 1.425,94 poeng.

Altrad har lagt inn et bud på Beerenberg, noe som priser selskapet til én milliard kroner basert på en aksjekurs på 41,50 kroner. Styret i Beerenberg har enstemmig besluttet å anbefale selskapets aksjonærer å akseptere budet. Aksjen gikk opp 9,2 prosent til 40,50 kroner.

Nykode Therapautics falt 47,0 prosent til 5,56 kroner etter at selskapet legger ned sin hovedstudie, C-04-studien for behandling av livmorhalskreft.

Les hele børsoppdateringen her.

Wall Street

Ukens tredje handelsdag var preget av fornyet optimisme på de amerikanske børsene etter ferske rentesignaler fra den amerikanske sentralbanken.

Fra referatet fremkommer det at flertallet i rentekomiteen mener et rentekutt i september trolig er det riktige, gitt at makrotallene blir som forventet i tiden fremover. Det kom også frem at flere i komiteen også så en mulighet for kutt allerede på juli-møtet. Til tross for dette var det enstemming avgjørelse om å holde renten uendret.

Den brede samleindeksen S&P 500 endte opp 0,4 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,6 prosent. Industriselskapenes indeks Dow Jones gikk opp 0,1 prosent.

Handelsgiganten Target steg 11,2 prosent etter at selskapet rapporterte kvartalsresultater, som oversteg analytikernes forventninger. Target rapporterte nettoinntekter på 1,2 milliarder dollar, opp fra 835 millioner dollar i samme periode for et år siden.