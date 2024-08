(Saken oppdateres)

Oslo Børs faller i åpningen torsdag.

Kl. 10.12 står hovedindeksen i 1.428,42, ned 0,20 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.

I rødt

Vow er nå pauset etter et fall på 25,00 prosent til 5,07 kroner. Selskapet meldte i morges at de er avhengig av å hente minimum 125 millioner kroner i frisk kapital for å unngå brudd på låneavtalen med DNB.

Samtidig har selskapet, som designer og produserer miljøteknologi for håndtering av avfall til cruise- og landbasert industri, lagt frem tall for første halvår 2024, hvor resultatet før skatt viste et tap på 37,6 millioner kroner. Kontantbeholdningen ved periodens slutt var 42,5 millioner kroner.

Også NRC Group raser, og er nå ned 32,94 prosent til 5,66 kroner etter sin andrekvartalsrapport. Selskapet fikk en EBITDA på minus 45 millioner kroner, ned fra 118 millioner i samme periode i fjor. Tallene skal være betydelig påvirket av nedskrivninger på rundt 160 millioner kroner.

Selskapet melder at de nå vurderer en emisjon for å styrke likviditeten, og har engasjert to meglerhus for å bistå i prosessen.

TGS avholder torsdag kapitalmarkedsdag, og seismikkselskapet ser nå synergier etter oppkjøpet av PGS på 110-130 millioner dollar, opp fra tidligere 90-110 millioner dollar. Aksjen er ned 0,15 prosent til 130,90 kroner.

Oppgang

Storeier Altor solgte onsdag alle sine aksjer i Sats for 706 millioner kroner. Sats-aksjen stiger 2,39 prosent til 19,70 kroner, ikke overraskende som dagens foreløpig mest omsatte aksje.

Sats-aksjene er solgt til 18 kroner pr. aksje. Største aksjonær, TryghedsGruppen, ble informert om salget på forhånd, men de var ikke interessert i å selge aksjer til dagens verdsettelse.