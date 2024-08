Mest omsatt så langt er Sats , der det sent onsdag ble kjent at Altor selger seg helt ut. Salget av drøyt 39 millioner aksjer gjøres til en kurs på 18 kroner, noe under onsdagens sluttkurs på 19,20 kroner. Torsdag stiger Sats-aksjen 3,6 prosent til 19,90 kroner.

Crayon er også høyt på omsetningstoppen etter å ha fremlagt bedre kvartalstall enn ventet . Selv om DNB-analytiker både er skeptisk til guidingen og setter spørsmålstegn ved selskapets arbeidskapital etter rapporten, stiger aksjen hele 11 prosent.

I løpet av ettermiddagen har handelen i Crayon-aksjen vært stanset i rundt 45 minutter.

Otovo stiger 11,7 prosent, dog uten at det foreligger nyheter rundt selskapet torsdag. Tidligere denne uken, under ONS-messen i Stavanger, sa Jarand Rystad i Rystad Energy at han tror solenergi vil bli dobbelt så stort som olje – på 30 til 40 års sikt.

Aksjen som faller aller mest torsdag, er NRC Group . Infrastrukturselskapet har fremlagt skuffende kvartalstall med kraftige underskudd, og samtidig varslet at det må hente mer penger. Sistnevnte kommer som en overraskelse, ifølge DNB-analytiker. På Oslo Børs er belønningen et kursfall på hele 39 prosent.

Like bak følger Vow , med et kursfall på rundt 29 prosent. Miljøteknologiselskapet har i likhet med NRC både presentert negative kvartalsresultater og varslet kapitalbehov. Selskapet må hente 125 millioner kroner for å unngå brudd med lånebetingelser.

Huddlestock Fintech faller 15,5 prosent. Selskapet har lagt frem andrekvartalstall som viser en inntektsnedgang fra 20 til 18 millioner og en forverring i ebitda-resultatet fra minus 3,8 til minus 5,6 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

Cyviz er lite endret, etter større fall tidligere på dagen. Teknologiselskapet har meldt om et ebitda-resultat på 2,2 millioner kroner i andre kvartal, en nedgang på 9,4 millioner fra samme periode i fjor. Dette var under selskapets egne forventninger, og forklares med blant annet forsinkelser i en betydelig avtale i Saudi-Arabia. Ordreinngangen omtales imidlertid som sterk – etter en vekst på 27 prosent til 155,7 millioner kroner i andre kvartal.

Argeo, som leverer tjenester til offshorenæringen, faller rundt 13,4 prosent, tross det selskapet omtaler som «betydelig vekst på både topplinje og driftsresultat» i andre kvartal. Omsetningen ble økt kraftig, fra 1,4 millioner til 15,7 millioner dollar, mens ebitda-resultatet ble snudd fra minus 1,6 til pluss 4,2 millioner dollar. Argeo taper imidlertid fortsatt penger på bunnlinjen: Nettoresultatet var på minus 0,9 millioner dollar, mot minus 2,7 millioner dollar i andre kvartal 2023.

Eqva derimot – gamle Havyard Group – stiger 7,6 prosent på sine halvårstall torsdag. Rapporten for første halvår viser inntekter på 509 millioner kroner – en vekst på 53 prosent fra samme periode i fjor – samt en tredobling av ebitda-resultatet fra 19 til 62 millioner kroner. Ebitda-marginen ble løftet fra 5,7 til 12,3 prosent. Etter de sterkere tallene for perioden høyner Eqva guidingen for hele 2024: Inntektsforventningen oppjusteres med 100 millioner til 750–850 millioner kroner, mens forventningen til ebitda-margin høynes fra 5–7 til 6–8 prosent.