Kjendisaksje til værs – helseduo stuper på dårlige nyheter

Scatec har inngått en avtale om et batterilagringsprosjekt i Egypt. Det er snakk om en 25-årig kraftkjøpsavtale med Egyptian Electricity Transmission Company for et hybrid sol- og batteriprosjekt med solkapasitet på 1 gigawatt og batterikapasitet på 100 megawatt. Aksjen er opp 3,2 prosent.

Helseaksjer stuper

Navamedic har torsdag meldt om en eksklusiv avtale med Alex Therapeutics for utviklingen av en app til hjelp i behandlingen av Parkinsons sykdom. Appen skal lanseres i Sverige, Norge og Danmark i løpet av det kommende året, med planer om global utvidelse, opplyses det. Navamedic-aksjen er opp 1,4 prosent.

Ultimovacs meldte etter børsslutt onsdag at pasientrekrutteringen til LUNGVAC-testen med selskapets vaksinekandidat UV1 er stanset. Forklaringen er svært langsom rekruttering, hovedsakelig fordi det er kommet nye behandlingsalternativer for pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). Aksjen stuper 21 prosent på nyheten.

Behandlingen av de 31 pasientene som er rekruttert siden 2022, vil imidlertid fortsette i henhold til testprotokollen. Topplinjedata fra disse pasientene ventes i første halvår neste år, ifølge Ultimovacs.

SoftOx Solutions stuper 29 prosent. Medtech-selskapet, som er midt i en restrukturering, har fremlagt rapport for første halvår, som viser et underskudd før skatt på nær 29 millioner kroner, mot et tap på 7,9 millioner i første halvår i fjor. Inntektene er samtidig halvert fra 10,2 til 4,9 millioner kroner.

Selskapet har også opplyst om at det har tapt i tingretten mot en tidligere konsulent, som har fremmet krav om bonus for tjenester utført i 2022. Konsulenten ble i tingretten tilkjent 2,5 millioner kroner pluss renter samt 484.000 kroner i kompensasjon, inkludert saksomkostninger. SoftOx opplyser at kjennelsen vil bli anket.

Mindre utslag

Entreprenørkonsernene AF Gruppen og Veidekke har begge meldt om nye oppdrag torsdag.

AF Gruppen skal rehabilitere Munsterbekken Borettslag i Bergen – totalt fem boligblokker – for 183 millioner kroner, samt bygge et kontorbygg for Værste AS i Fredrikstad for 175 millioner. Aksjen er ned 0,5 prosent. Veidekke skal oppføre første trinn i boligprosjektet Skeiane stasjon i Stavanger, som har en verdi på rundt 100 millioner kroner. Aksjen er opp 0,2 prosent.

ABL Group har inngått en avtale om å overta samtlige aksjer i Hidromod, et ledende konsulentselskap innen vannforvaltning som i fjor omsatte for rundt 1 million euro. ABL-aksjen faller rundt 2 prosent på nyheten.

Sparebank 1 SR-Bank har utnevnt Inge Reinertsen til ny konsernsjef, som erstatter for Benedicte Schilbred Fasmer. Reinertsen blir også konsernsjef i nye SpareBank 1 Sør-Norge fra 1. oktober, opplyses det. SR-Bank stiger 0,2 prosent på Oslo Børs torsdag.

Prosafe opplyste sent onsdag om en ny forlengelse for boligriggen «Safe Concordia» i Mexicogulfen verdt 143 millioner kroner. Prosafe-aksjen er opp 0,3 prosent torsdag ettermiddag.

Archer ble en av vinnerne på Oslo Børs onsdag. Brønntjenesteselskapet steg 8,0 prosent til 21,40 kroner på nyheten om en femårig kontrakt til 850 millioner kroner. Torsdag faller Archer 0,2 prosent.