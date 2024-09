Det er omtrent flatt på Oslo Børs onsdag formiddag.

Etter en times handel står hovedindeksen i 1.404,49, ned 0,02 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2 milliarder kroner.

I rødt

Tirsdag kveld ble det kjent at Scatec Innovation har solgt over halvparten av sine aksjer i Scatec for 574 millioner kroner etter kraftig kursoppgang. Det sender Scatec-aksjen ned 3,30 prosent til 82,00 kroner.

– Dette er i tråd med vår langsiktige strategi om å bygge bredere portefølje av investeringer. Vi har nå god kapasitet til å følge opp andre porteføljeselskaper med betydelige vekstplaner, sa Scatec Innovation-sjef John Andersen til Finansavisen tirsdag kveld.

Også Elopak faller etter storsalg. For andre gang på fire måneder lemper Ferd ut aksjer i selskapet, og Elopak-aksjen er nå ned 1,98 prosent til 42,05 kroner.

Johan H. Andresen og familiens investeringsselskap vurderte først å selge rundt 19 millioner aksjer, og tilbudet ble flere ganger overtegnet. Fasit ble til slutt salg av 20 millioner aksjer til en kurs på 41 kroner.

Ensurge Micropower er nå pauset etter et fall på 18,86 prosent til 0,87 kroner. Det er foreløpig omsatt Ensurge-aksjer for 5,5 millioner kroner.

Mowi har meldt om en rømmingshendelse på lokaliteten Kveitskjeret i Frøya kommune i Trøndelag, melder Fiskeridirektoratet. Aksjen er ned 0,75 prosent til 185,85 kroner.

Selger mer

Tirsdag denne uken viste Finansavisens Bjellesauportefølje at investor Øystein Stray Spetalen har solgt 1,23 millioner aksjer i Dolphin Drilling.