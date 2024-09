Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [0,4, 1,2] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) onsdag senket styringsrenten med 0,5 prosentpoeng, i tråd med hva store deler av markedet hadde ventet.

«Investorene svarte ved å sende indeksene rett opp i minuttene etter rentebeslutningen, før gevinstsikring tok overhånd på slutten av dagen. De små og mellomstore selskapene gjorde det relativt sett best, mens de aller største reagerte lite på rentekuttet», fortsetter analytikeren.

«Dette var for øvrig i tråd med forventningene, gitt at de mindre selskapene drar større nytte av rentekutt enn de aller største», påpeker Berntsen.

Han skriver også frem at de asiatiske investorene reagerte svært positivt på gårsdagens Fed-møte.

«Det ligger i kortene at de europeiske børsene vil følge etter i dag. Federal Reserves rentekutt påvirker den globale økonomien ved å svekke dollaren, stimulere kapitalstrømmer til andre markeder og øke investorenes risikovilje, noe som fører til oppgang i aksjemarkeder verden over», skriver Berntsen.

Wall Street

Amerikansk rentekutt løfter de asiatiske børsene torsdag. I Japan styrkes Nikkei 2,62 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 2,55 prosent.

Bank of Japan har nå startet sitt eget todagersmøte som avsluttes fredag. Også her er det ventet en rentebeslutning, etter at sentralbanken tidligere i år avsluttet sitt ti år lange ultralave renteregime.

I Kina styrkes Shanghai Composite 0,59 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 1,81 prosent. Kospi i Sør-Korea, som torsdag har ukens første handelsdag, stiger 0,09 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag morgen opp 0,15 prosent til 73,76 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,04 prosent til 70,88 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,58 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve serverte onsdag kveld et dobbelt rentekutt på 0,5 prosent til mellom 4,75 og 5,00 prosent.

Wall Street steg umiddelbart i 20.00-tiden, men i timene etter har de ledende indeksene på New York-børsen snudd både opp og ned. Det var lenge vinglete og blandet stemning, i det investorer onsdag kveld har prøvd å fordøye det aggressive rentekuttet.

Onsdag endte industritunge Dow Jones ned 0,25 prosent til 41.503,43 poeng. Brede S&P 500 endte ned 0,29 prosent til 5.618,29 poeng, og teknologiindeksen Nasdaq falt 0,31 prosent til 17.573,30 poeng.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,3 prosent før den sluttet på 1.400,41 poeng.

Tirsdag kveld ble det kjent at Scatec Innovation har solgt over halvparten av sine aksjer i Scatec for 574 millioner kroner. Onsdag falt aksjen 4,0 prosent til 81,40 kroner.