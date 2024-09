Saken oppdateres.

Oslo Børs er i fint driv torsdag etter at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve onsdag kveld klinte til med et dobbelt rentekutt.

Klokken 15.12 står hovedindeksen i 1.422,14, etter en oppgang på 1,55 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for nesten 3 milliarder kroner.

Toneangivende Europa-børser er også godt inne i positivt terreng. Tyske DAX stiger 1,7 prosent, franske CAC 40 2,0 prosent og britiske FTSE 100 1,1 prosent etter at Bank of England holdt styringsrenten uendret på dagens møte. På Wall Street peker futureshandelen mot markant oppgang fra start torsdag, etter at de tre nøkkelindeksene endte noe ned onsdag.

Her hjemme holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 4,50 prosent, og signalene fra sentralbanken er at den trolig blir liggende der ut året.

REC Silicon til topps

På børsen stjeler REC Silicon overskriftene etter at selskapet har signert en langtidskontrakt for leveranse av silangass. Aksjen topper vinnerlisten med en oppgang på 31 prosent til 10,80 kroner.

Gassen skal leveres fra produksjonsanlegget i Moses Lake, og vil sikre «en stabil og pålitelig leveranse av silan frem til 2031», heter det i meldingen.

SpareBank 1 Markets-analytiker Jonas Fremming mener at REC Silicon trenger 50 millioner dollar i frisk kapital, mens Gard Aarvik i Pareto Securities ikke er bekymret for emisjon.

– Vi tror at det skal gå fint. REC Silicon har en sterk industriell backing fra Hanwha Solutions, som har vært med på å garantere mye av finansieringen, sier han til Finansavisen.

Ytterligere åtte aksjer stiger tosifret så langt, deriblant den skadeskutte duoen Vow og Atlantic Sapphire – opp henholdsvis 28 og 10 prosent.

Norsk Hydro viser vei

På volumlisten stiger 19 av dagens 20 mest omsatte. Vi merker oss Norsk Hydro som stiger over 4 prosent til 63,24 kroner. Morgan Stanley gjentar overweight-anbefalingen, og høyner kursmålet fra 80 til 83 kroner. Hydro-kursen får også støtte av oppgang i aluminiumsprisene.

Eneste topp 20-aksje i rødt er Telenor på minus 1,3 prosent.