Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at kinesiske aksjer ledet an i Asia for andre dag på rad, etter nye, omfattende stimulansetiltak fra myndighetene, inkludert den kinesiske sentralbanken.

«Gitt den vedvarende svake økonomiske utviklingen i landet, kan det forventes ytterligere stimulanser i tiden som kommer. Ettersom rentene er på vei ned både i Europa og USA, vil dette gjøre det lettere for Kina å følge etter», skriver analytikeren.

Berntsen trekker også frem at det ikke var store bevegelser på Wall Street mandag, men likevel nok til at både S&P 500 og Dow Jones Industrial Average stengte på nye all-time highs.

«Oppgangen på verdens børser den siste uken skyldes i hovedsak forrige ukes doble rentekutt fra Federal Reserve. Den geopolitiske situasjonen har derimot forverret seg i perioden, spesielt i Midtøsten, men dette har ikke skremt investorene i vesentlig grad», skriver han.

Asia

Shanghai Composite i Kina stiger tirsdag morgen 2,38 prosent, mens CSI 300-indeksen er opp 2,40 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 3,28 prosent.

Oppgangen kommer etter at Peoples Bank of China (POBC) i natt avholdt en pressekonferanse hvor det ble annonsert en rekke pengepolitiske lettelser.

Den kinesiske sentralbanken vil ifølge CNBC blant annet kutte bankenes reservekrav med 50 basispunkter, noe som vil tilføre 1.000 milliarder yuan i likviditet. POBC kunngjorde også at de kutter den syvdagers omvendte reporenten fra 1,7 til 1,5 prosent.

Ellers i Asia er Tokyo-børsen igjen åpen etter å ha vært stengt mandag. Nikkei klatrer 0,79 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 0,75 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er tirsdag morgen opp 0,93 prosent til 74,60 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,92 prosent til 71,65 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oslo Børs

Etter å ha vært ned 0,4 prosent intradag, endte Oslo Børs opp 0,4 prosent på mandag. Etter handelen stengte sto hovedindeksen i 1.412 poeng.

Elektronikkprodusenten Kitron kom søndag kveld med resultatvarsel. Det sendte Kitron-aksjen ned 5,1 prosent på mandag.

Mandag ble det åpnet et nytt kapittel i Ensurge-sagaen, da det kom frem at «store teknologiinvestorer» som ble med i Ensurge-emisjonen kjøpte en analyse i forkant.

Mandagen ble imidlertid blå for Ensurge-aksjonærene som måtte se aksjen falle ytterligere 4,9 prosent.