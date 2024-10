Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,9] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport frem at spenningsnivået i Midtøsten steg til nye høyder tirsdag, da Iran for andre gang i år avfyrte raketter mot Israel.

«Ifølge iranske myndigheter var angrepet en direkte respons på Israels nylige militære aksjoner. Hvorvidt alle parter, inkludert USA, vil klare å beholde roen i tiden fremover, gjenstår å se. Oljeprisen, som har stor innvirkning på global inflasjon, steg markant som følge av gårsdagens hendelser, mens aksjene på Wall Street falt», skriver Berntsen.

Analytikeren trekker også frem at Hang Seng-indeksen er opp over 30 prosent hittil i år etter ny kraftig oppgang i natt.

«Kinesiske aksjer notert på Hongkong-børsen har hatt en betydelig oppgang den siste uken, drevet av målrettede stimulansetiltak fra kinesiske myndigheter. Dersom kinesiske myndigheter lykkes med å snu den mangeårige negative trenden i verdens nest største økonomi, vil dette sannsynligvis få positive konsekvenser for verdensøkonomien», påpeker han.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag morgen opp 1,79 prosent til 74,88 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,98 prosent til 71,21 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,60 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Tirsdag skjøt Iran 200 raketter mot Israel i et angrep, melder statlig fjernsyn i Teheran, ifølge NTB. En iransk militærleder har truet med å ødelegge «all israelsk infrastruktur» hvis Israel svarer.

– Iran føler seg presset til å gjøre noe. Det er dette begge parter har sagt de ønsker å unngå. Det vil i så fall innebære en klar eskalering, sa Arctic-analytiker Ole Rikard Hammer til Finansavisen noen timer før angrepet var et faktum.

– I verste fall snakker man om eksporten fra den arabiske gulf som må gjennom Hormuzstredet. Da snakker man om 20 millioner fat pr. dag.

Asia

Etter å tirsdag ha vært stengt som følge av en helligdag, er det nå kraftig børsoppgang i Hongkong, og Hang Seng styrkes voldsomme 6,00 prosent.

Ifølge CNBC er oppturen et signal på ytterligere optimisme rundt Beijngs stimuleringspolitikk.

På det kinesiske fastlandet er imidlertid markedene være stengt ut uken. Kinesiske aksjer hadde mandag sin beste dag på 16 år etter at myndighetene i forrige uke annonserte en rekke stimuleringstiltak for økonomien, som blant annet rentekutt, kutt i bankenes reservekrav, samt tilførsel av mer likviditet til investorene.

I Japan er det derimot negativ stemning, dagen etter at landets nye statsminister, Shigeru Ishiba, tiltrådte. Nikkei er nå ned 1,64 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,93 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Wall Street

På tirsdag stengte New York-børsen i rødt over hele linjen med Nasdaq-indeksen ned 1,51 prosent til 17.914,70 poeng, mens Dow Jones falt 0,43 prosent til 42.146,82 poeng. S&P 500 stengte ned 0,93 prosent til 5.708,69 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten var på 3,74 prosent ved stengetid mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, skjøt opp 14,29 prosent etter meldinger om opptrapping i Midtøsten.

Tidligere tirsdag gikk 25.000 +ansatte ved 36 havner ut i streik. Dette har ført til at flere havner må stenges for første gang siden 1977. Dette kommer med stor sannsynlighet til å bli problematisk for både den amerikanske økonomien og verdenshandelen som en helhet. De aktuelle havnene håndterer en fjerdedel av USAs internasjonale handel, verdt 3000 milliarder dollar i året, ifølge tall fra The Conference Board.