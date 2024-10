Dette vil påvirke Oslo Børs i dag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent fredag.

Spente investorer i Asia

Børsene i Asia- og Stillehavsregionen utvikler seg blandet fredag.

I Tokyo stiger Nikkei 0,3 prosent til 38.656,77, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,5 prosent til 2.695,72. Hang Seng i Hongkong stiger 1,8 prosent, etter å ha falt én prosent den første timen.

I Seoul stiger Kospi-indeksen 0,3 prosent, mens Taiwan-børsen går tilbake 0,4 prosent. «Down under» trekker Sydney-børsen ned 0,8 prosent.

Snakket oljeprisen opp

Oljeprisene holder på torsdagens oppgang i asiatisk handel fredag etter et Bloomberg-oppslag som siterte USA-president Joe Biden på at det pågår diskusjoner om et mulig israelsk angrep på iranske oljefasiliteter.

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, påpekte overfor CNBC torsdag at et israelsk angrep på den iranske oljeinfrastrukturen vil få dramatiske konsekvenser på oljeprisene.

– Da kan oljeprisene lett stige til 200 dollar pluss, sa han.

Samtidig skrev Financial Times torsdag at Libya vil gjenoppta full oljeproduksjon fra torsdag. Trekket skal returnere rundt 700.000 fat pr. dag til markedet etter løsningen av en tvist mellom rivaliserende politiske fraksjoner i landet.

Brent-kontrakten for november-olje steg over 5 prosent torsdag, og er så langt fredag marginalt ned til 77,56 dollar pr. fat. Dette er opp fra rundt 76,80 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag.

WTI-oljen faller også marginalt til 73,66 dollar pr. fat.

Wall Street endte i rødt

Wall Street endte torsdag i rødt over hele linjen der Nasdaq-indeksen falt 0,04 prosent til 17.918,48, Dow Jones 0,44 prosent til 42.011,39 og S&P 500 0,17 prosent til 5.699,96.