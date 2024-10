Hovedindeksen på Oslo Børs stengte på 1.449,45 poeng på fredag, opp 0,93 prosent. Toppnoteringen fra sommer er på 1.459,29 poeng.

Oppgangen på fredag tok fart etter amerikanske Nonfarm payrolls , som viste at det ble skapt 254.000 nye jobber i september, ekskludert landbrukssektoren. Arbeidsledigheten falt også fra 4,2 til 4,1 prosent.

Ved stengetid i Oslo kostet et fat nordsjøolje 78,33 dollar, opp 0,9 prosent.

I uke 40 har Brent-oljen steget 9,3 prosent ved børsslutt i Oslo, «Oslo Energy Index» har stege hele 11,87 prosent, mens Hovedindeksen la på seg 4 prosent i perioden.



Rally i energiaksjer

Equinor steg 1,7 prosent til 287,25 kroner, Aker BP endte opp 2,2 prosent til 246,10 kroner, og Vår Energi steg 2,4 prosent til 36,30 kroner.

DOF Group steg 6,7 prosent til 93,65 kroner. John Fredriksen har kjøpt én million aksjer i DOF Group og eier nå rundt 16,3 millioner aksjer, til en verdi på 1,4 milliarder kroner.

Deep Value Drilling klatret 11,6 prosent til 22,70 kroner. Styret i selskapet har vedtatt å betale 1,00 kroner i utbytte, samtidig som DVD skal starte med månedlige utbytter fra og med november.

Blandet i shipping

Havnestreiken langs øst- og sørkysten i USA er over etter tre dager. MPC Container Ships falt, på høyt volum, 6,2 prosent til 23,40 kroner.

Stolt-Nielsen steg derimot 4,5 prosent til 372,50 kroner. Etter onsdagens fall på 6,8 prosent som følge av kvartalsrapporten, gjentar Clarksons kjøpsanbefalingen med et kursmål på 500 kroner på fredag. Frontline steg 1,3 prosent til 263,00 kroner.

Shippingindeksen endte opp 0,64 prosent.

Norwegian stupte

Norwegian falt hele 11,6 prosent til 10,90 kroner. I september fløy selskapet 2,3 millioner passasjerer, mens Widerøe fraktet 356.000 passasjerer. Ellers var nøkkeltallene fra rapporten samlet sett positive, ifølge Ole Martin Westgaard i DNB Markets.

Boeing-streiken ble trukket frem av Norwegian: «Streiken forårsaker ytterligere forsinkelser i leveranser av nye fly. (...) Samtidig tar vi aktive kostnadsgrep for å ligge i forkant av forventede utfordringer,» sa Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Hexagon Purus varslet at de må terminere en langsiktig forsyningsavtale for elektriske yrkeskjøretøy med Daimler Truck North America. Markedet svarte med å sende Purus-aksjen ned 17,5 prosent til 9,37 kroner. Hexagon Composites, som eier over 38 prosent av Purus, falt 4,0 prosent til 41,10 kroner.