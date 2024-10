Nytt fall på Oslo Børs: Industriaksje fyker opp på kjøpsanbefaling

I tørrlast faller Golden Ocean Group 3,3 prosent, mens 2020 Bulkers er ned 1 prosent. Sistnevnte har tirsdag meldt om gjennomsnittlige brutto fraktinntekter på cirka 39.500 dollar pr. dag i september, samt et utbytte for måneden på 0,20 dollar pr. aksje. Himalaya Shipping har meldt om en gjennomsnittlig brutto fraktinntjening på 39.500 dollar pr. dag samt et utbytte på 0,10 dollar pr. aksje, og aksjen er ned 3,4 prosent.

TGS er ned rundt 3,2 prosent. Seismikkjempen har tirsdag lagt frem ny markedsoppdatering, som analytikerne mener var mer eller mindre nøytral, men som markedet belønner med kursfall.

Kid er ned 0,4 prosent. Interiørkjedens inntektstall tirsdag morgen viste at samlede inntekter steg 4,4 prosent til 886,9 millioner kroner i tredje kvartal. På sammenlignbar basis var inntektsveksten på 3,0 prosent.

Norwegian er opp 0,2 prosent. Mandag ble flyselskapet løftet frem av Barclays som en av favorittene i en sektoroppdatering, og banken satte også opp kursmålet for flyaksjen.

Norse Atlantic , som mandag meldte om rekordhøy kabinfaktor i september, er ned 6,9 prosent.

Arctic Securities har tatt opp dekning av Norsk Titanium -aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 3,50 kroner. Fra mandagens sluttkurs på 2,09 kroner tilsier det en oppside på nær 70 prosent. Reaksjonen på Oslo Børs tirsdag er en kursoppgang på rundt 5,3 prosent til 2,20 kroner, men på det høyeste har aksjen vært oppe i 2,28. «Vi mener dagens aksjekurs priser en for lav sannsynlighet for suksess,» sier analytiker Jeppe Baardseth.

Nel faller rundt 1,7 prosent etter at Danske Bank-analytiker Elliot Jones har bedt investorene holde seg langt unna aksjen.

Scatec har inngått en avtale med tyske PtX Development Fund for et tilskudd på 30 millioner euro øremerket et prosjekt for grønt hydrogen i Egypt. Prosjektets samlede investeringer estimeres til 500 millioner euro. Scatec-aksjen er tirsdag opp 0,9 prosent.

Gullgruveselskapet Akobo Minerals stiger 1,7 prosent på meldingen om at selskapet har produsert sin første gullbarre fra Segele-gruven. Gullbarren er på 1,4 kilo.

I sjømat er Grieg Seafood ned 2,0 prosent etter at SpareBank 1 Markets-analytiker Knut-Ivar Bakken har gjentatt en kjøpsanbefaling, men nedjustert kursmålet.

Mowi er ned 0,7 prosent, mens SalMar er ned 1,1 prosent.

Envipco stiger 2,4 prosent, mens pantekonkurrent Tomra er opp 1,1 prosent. Mandag omtalte Finansavisen at Pareto Securites mener investorene bør selge Tomra-aksjen og heller kjøpe i Envipco.