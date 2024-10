Dette vil påvirke Oslo Børs mandag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, 0,1] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at kinesiske aksjer steg mandag, men kanskje ikke så mye som mange hadde håpet på etter helgens pressekonferanse fra landets finansdepartement.

«Det ligger i kortene at Kina vil øke stimulansene betydelig i de kommende månedene for å stabilisere eller løfte den trøblete, men svært viktige eiendomssektoren. Kina har betydelige ressurser og kan budsjettere med store underskudd for å stimulere økonomien, men taktisk sett kan det tenkes at de vil vente med store tiltak til etter at det amerikanske presidentvalget er overstått», skriver analytikeren.

Berntsen påpeker også at det amerikanske presidentvalget kan påvirke Kinas beslutninger om økonomiske stimulanser fordi valget kan endre forholdet mellom de to landene.

«En ny amerikansk administrasjon kan føre til justeringer i handelsavtaler, sanksjoner og utenrikspolitikk, noe som kan påvirke Kinas økonomi direkte. Kina kan derfor velge å avvente med store økonomiske tiltak for å se hvordan den nye administrasjonen vil håndtere disse forholdene», skriver han.

Asia

Børsen i Kina styrkes igjen, etter at myndighetene i landet lørdag la frem nye pengepolitiske tiltak for å styrke landets økonomi.

Shanghai Composite klatrer 1,66 prosent, mens CSI 300 er opp 1,52 prosent. Hang Seng i Hongkong faller derimot 0,41 prosent.

Blant de kinesiske tiltakene er nå en «betydelig» økning av statens gjeldsutstedelse, for å gi subsidier til husholdninger med lav inntekt, støtte eiendomsmarkedet og tilføre kapital til statseide banker. Kineserne sa imidlertid ingenting om størrelsen på tiltakene.

Ellers stiger Kospi i Sør-Korea 0,97 prosent, mens Nifty 50 i India er opp 0,58 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,47 prosent. I Japan er børsen stengt som følge av en helligdag.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen ned 1,19 prosent til 78,10 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,22 prosent til 74,64 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 78,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Uken avsluttes med New York-børsen i grønt over hele linjen. Nasdaq-indeksen stengte opp 0,33 prosent, Dow Jones steg 0,97 prosent mens S&P 500 la på seg 0,61 prosent.

Torsdag viste Tesla-sjef Elon Musk frem Cybercab og Robovan under det eksklusive arrangementet «We, Robot» på Warner Bros-studioet i Burbank, California. Aksjen svekket seg 8,78 prosent til 217,80 dollar.

Fredag meldte JPMorgan om et resultat etter skatt på 12,9 milliarder dollar, eller 4,37 dollar pr. aksje, i tredje kvartal 2024, mens inntektene gikk fra 40,7 til 43,3 milliarder dollar. Aksjen styrket seg markant med 4,44 prosent you 222,29 dollar.