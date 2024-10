– Et nedskalert angrep på Iran reduserer forsyningsrisikoen og dermed også behovet for en geopolitisk risikopremie. Det bringer også frem gamle etterspørselsbekymringer, sier leder for global valuta og råvare i UBS Global Wealth Management, Dominic Schnider, til Bloomberg News.

Ny opptur

Blant tungvekterne går Kongsberg Gruppen mot strømmen og stiger 1,70 prosent til 1.136,00 kroner. Aksjen har på det meste i dag vært omsatt for 1.144,00 kroner, som er ny intradag all-time high.

Mowi meldte tirsdag morgen om rekordhøyt slaktevolum i tredje kvartal. Operasjonelt driftsresultat endte i perioden på cirka 173 millioner euro, mot et ventet resultat på 178 millioner. Aksjen stiger 0,21 prosent til 194,70 kroner.

Etter gårsdagens oppgang på voldsomme 131 prosent, stiger EAM Solar nye 96,85 prosent til 7,50 kroner. Selskapet meldte mandag at subsidieordningen ved ett av de fire italienske kraftverkene er gjenopprettet, og at de nå får etterbetalt 14 millioner kroner.

Den siste uken har aksjen steget hele 792,86 prosent, blant annet etter forslag om emisjon på 10-25 millioner kroner til en tegningskurs 10 øre, samt melding om at selskapet anker beslutningen i straffesaken i Milano fra 4. juli til italiensk høyesterett.

Norse Atlantic stiger 4,97 prosent til 1,69 kroner. Flyselskapet melder i dag at de har fått forlenget forfall på et aksjonærlån på 20 millioner dollar fra 15. oktober til 15. desember.

Raser

Arctic Bioscience la mandag kveld frem ferske resultater. Mens pasientene med aktiv behandling viste en effekt nær det antatte effektnivået, var placeboraten uventet høy, noe som forhindrer oppnåelse av det primære endepunktet i HeROPA fase 2b-studien.

Aksjen ble umiddelbart pauset da Oslo Børs åpnet, og handelen i aksjen startet ikke før etter en drøy halvtime. Den faller nå 70,46 prosent til 3,84 kroner.

– At selskapet holder på å gå tom for penger kombinert med at det er veldig stor usikkerhet rundt om teknologien har noen effekt, gjør at ting ser veldig dårlig ut, sier DNB-analytiker Geir Hiller Holom til Finansavisen.

Mandag var TGS en av taperne og endte ned 3,7 prosent etter at Danske Bank nedgraderte aksjen til selg og mer enn halverte kursmålet til 70 kroner. Tirsdag fortsetter nedgangen med et ytterligere fall på 5,56 prosent til 95,10 kroner.