– At selskapet holder på å gå tom for penger, kombinert med at det er veldig stor usikkerhet rundt om teknologien har noen effekt, gjør at ting ser veldig dårlig ut, sier DNB-analytiker Geir Hiller Holom til Finansavisen.

Himmelferd

EAM Solar fortsetter den nylige himmelferden, og er tirsdag opp 57,5 prosent til 6,00 kroner. På mandag steg aksjen 130,9 prosent. Den siste uken er aksjen opp 781,0 prosent.

I morgen skal det holdes generalforsamling hvor det skal stemmes over en fortrinnsrettsemisjon.

Denne nyheten kom samtidig som at selskapet har anket beslutningen i straffesaken i Milano fra 4. juli. Straffesaken omhandler kjøpet av 31 solkraftverk i Italia i 2014, hvor forutsetningen for kjøpet var at solparkene inngikk i den italienske subsidieordningen med garanterte inntekter i 20 år.

En måned senere varslet italienske myndigheter at de hadde startet etterforskning av enkeltpersoner på selgersiden, og det viste seg at subsidiene var oppnådd ved å forfalske dokumenter.

Mandag ble det kjent at en av fire EAM Solar-kraftverk i Italia får subsideordning.

KOG mot all time-high

Kongsberg Gruppen stiger 1,3 prosent til 1.132 kroner. Storaksjonær Erik Must har for første gang solgt KOG-aksjer, og solgt over 88 tusen aksjer, og sitter nå igjen med 100.000 aksjer.

Mowi meldte tirsdag morgen om rekordhøyt slaktevolum i tredje kvartal. Operasjonelt driftsresultat endte i perioden på cirka 173 millioner euro, mot et ventet resultat på 178 millioner. Aksjen stiger 1,2 prosent til 196,55 kroner.

Schibsted har annonsert prisendringer for Finn Eiendom for 2025 hvor kostnadene for de forskjellige prispakkene vil variere basert på eiendommenes prisantydning. Analytikere ser positivt på endringene, skriver TDN Direkt. A-aksjen stiger 6,6 prosent til 351,00 kroner.