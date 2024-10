Aksje kollapset to dager på rad

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,3 prosent før den sluttet på 1.441,83 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,20 dollar, ned 0,1 prosent. Equinor gikk opp 0,1 prosent til 266,00 kroner, Aker BP klatret 0,7 prosent til 232,10 kroner mens Vår Energi endte uendret på 34,77 kroner.

Tirsdag stupte Arctic Bioscience nesten 78 prosent etter en melding om at selskapets HeROPA-studie innenfor psoriasis ikke har vist noen signifikant effekt seks måneder inn i fase-2-studien.

– At selskapet holder på å gå tom for penger, kombinert med at det er veldig stor usikkerhet rundt om teknologien har noen effekt, gjør at ting ser veldig dårlig ut, sier DNB-analytiker Geir Hiller Holom til Finansavisen. Onsdag falt aksjen ytterligere 22,8 prosent til 2,24 kroner.

I tredje kvartal fikk Nel et resultat før skatt på minus 116,5 millioner kroner, mot et underskudd på 168,9 millioner kroner i samme periode året før. Inntektene økte til 391,3 millioner kroner i kvartalet, mot 320,9 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

– Det var langt dårligere på topplinjen enn ventet, langt dårligere bunnlinje enn ventet og en elendig ordreinngang, sier SEB-analytiker Anders Rosenlund til Finansavisen etter at Nel-tallene ble kjent. Aksjen gikk opp 2,1 prosent til 4,29 kroner.

Nordic Semiconductor har signert en intensjonsavtale for kjøp av det kriserammede tech-selskapet Novelda. Prislappen på selskapet er ikke kjent.

– Markedet vil sannsynligvis stille spørsmål ved dette oppkjøpet av Nordic, ettersom det tilfører nok en tapsbringende forretningsenhet til selskapet, sier Arctic Securities-analytiker Kristian Spetalen til Finansavisen. Aksjen falt 1,5 prosent til 94,98 kroner.

Den Sveits- og UAE-bosatte russeren Igor Akhmerov har blitt dømt, men sluppet straff, for subsidiesvindel i Italia. Nå krever han erstatning fra EAM Solar . Selskapet meldte mandag at subsidieordningen ved et av de fire italienske kraftverkene er gjenopprettet, og at de nå får etterbetalt 14 millioner kroner. Aksjen falt 50,8 prosent til 2,60 kroner.

Natt til onsdag hentet Next Biometrics 40,1 millioner kroner i en rettet emisjon til en kurs på 7,30 kroner. Nettoprovenyet skal ifølge selskapet brukes til nødvendig arbeidskapital knyttet til den økende ordreboken. I løpet av onsdagens handel falt aksjen 0,3 prosent til 7,28 kroner.