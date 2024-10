Dette vil påvirke Oslo Børs torsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at resultatsesongen for tredje kvartal så vidt har startet, og det på den positive siden.

«Flere av de største finansforetakene i USA, som også er globale aktører, deriblant JPMorgan og Wells Fargo, leverte sterke resultater forrige uke. Denne uken har kjente selskaper som Goldman Sachs, Charles Schwab og Morgan Stanley fulgt opp på tilsvarende måte. At finanssektoren presterer godt er et positivt tegn, gitt dens følsomhet overfor den underliggende økonomien», skriver analytikeren.

Berntsen påpeker også at gårsdagens opptur på Wall Street ikke trigget investorene i Asia i vesentlig grad torsdag.

«Mens de små og mellomstore selskapene har vært i fokus i USA den siste tiden, har kinesiske aksjer dominert i Asia. Det er ventet at kinesiske myndigheter er klare til å sparke i gang veksten i landet gjennom målrettede stimulansetiltak», skriver han.

Asia

Investorene ventet på flere stimuleringstiltak fra Kina da boligministeren holdt en en pressebriefing torsdag morgen lokal tid. De ble imidlertid skuffet, og CSI Real Estate Index faller 4,19 prosent.

Kinesiske myndigheter vil ifølge CNBC nå utvide sin «whitelist» for eiendomsprosjekter, samt bruke 4 trillioner yen, tilsvarende 26,8 milliarder dollar, innen utgangen av året for å få fart på utlån for disse uferdige utbyggingsprosjektene.

Shanghai Composite stiger 0,09 prosent, mens CSI 300 er opp 0,08 prosent. Hang Seng i Hongkong klatrer 0,86 prosent.

Ellers i Asia faller Nikkei 0,55 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 0,02 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er torsdag morgen opp 0,32 prosent til 74,46 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,40 prosent til 70,67 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,20 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

De toneangivende indeksene på New York børsen endte alle i grønt territoriet onsdag ettermiddag. Nasdaq-indeksen steg 0,28 prosent mens Dow Jones endte opp 0,67 prosent. S&P 500 gikk opp 0,47 prosent.

Tirsdag falt IT-giganten Nvidia nesten fem prosent, men onsdag snudde den opp 3,13 prosent og står nå i 135,72 dollar.

Morgan Stanley steg 6,51 prosent etter at selskapet la frem sine kvartalstall. I årets tredje kvartal fikk finansgiganten et resultat på 1,88 dollar pr. aksje, godt over estimatet på 1,58 dollar pr. aksje, av en omsetning på 15,38 milliarder dollar. Ifølge CNBC var det ventet en omsetning på 14,41 milliarder dollar.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,3 prosent før den sluttet på 1.441,83 poeng.

Tirsdag stupte Arctic Bioscience nesten 78 prosent etter en melding om at selskapets HeROPA-studie innenfor psoriasis ikke har vist noen signifikant effekt seks måneder inn i fase-2-studien. Onsdag falt den ytterligere 22,8 prosent til 2,24 kroner.

I tredje kvartal fikk Nel et resultat før skatt på minus 116,5 millioner kroner, mot et underskudd på 168,9 millioner kroner i samme periode året før. Aksjen gikk opp 2,1 prosent til 4,29 kroner.

Nordic Semiconductor har signert en intensjonsavtale for kjøp av det kriserammede tech-selskapet Novelda. Prislappen på selskapet er ikke kjent. Aksjen falt 1,5 prosent til 94,98 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 3. kv.: