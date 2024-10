– Det var langt dårligere på topplinjen enn ventet, langt dårligere bunnlinje enn ventet og en elendig ordreinngang, sa SEB-analytiker Anders Rosenlund til Finansavisen etter at Nel-tallene ble kjent.

Opptur

Meglerhuset ABG Sundal Collier økte inntektene i tredje kvartal og satt igjen med et resultat før skatt på nesten 60 millioner kroner. Aksjen styrkes 2,61 prosent til 7,07 kroner.

– Etter et kvartal som markerte selskapets 40-årsjubileum, er jeg svært glad for å kunne rapportere et av våre sterkeste tredje kvartal noensinne. Til tross for at dette vanligvis er en roligere periode, opplevde vi høy aktivitet i investeringsbanktransaksjoner, sier konsernsjef Jonas Ström.

Det har vært store svingninger i EAM Solar den siste uken, og aksjen falt i går 50,8 prosent. Det ble da kjent at den Sveits- og UAE-bosatte russeren Igor Akhmerov var en av de som ble dømt, men slapp straff for subsidiesvindel i Italia. Nå krever han erstatning fra EAM Solar.

Torsdag snur imidlertid EAM-aksjen opp igjen, og styrkes 38,46 prosent til 3,60 kroner. Den siste uken har aksjen lagt på seg 307,62 prosent.

Arctic Bioscience stupte både tirsdag og onsdag etter en melding om at selskapets HeROPA-studie innenfor psoriasis ikke har vist noen signifikant effekt seks måneder inn i fase-2-studien.

Torsdag morgen har stemningen snudd, og aksjen styrkes nå 17,86 prosent til 2,64 kroner, vel og merke på relativt lav omsetning. Hittil denne uken er den imidlertid fortsatt ned over 80 prosent.

Budet på Beerenberg fra franske Altrad hadde opprinnelig frist kl. 16.30 onsdag 16. oktober, men nå utsettes fristen for andre gang til 30. oktober. Altrad har foreløpig fått aksept fra 66,85 prosent av aksjonærene.

Beerenberg-aksjen er torsdag opp 0,49 prosent til 40,80 kroner. Hittil i år har den steget over 130 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er torsdag morgen opp 0,01 prosent til 74,23 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,10 prosent til 70,46 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,20 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor faller 0,21 prosent til 265,45 kroner, mens Aker BP er ned 0,86 prosent til 230,10 kroner. Vår Energi svekkes 0,26 prosent til 34,68 kroner.