Tech-aksje til himmels etter sterke kvartalstall

Nordic Unmanned meldte fredag at den tidligere stoppen av arbeidsordre for alle prosjekter som påvirker inntekter for datterselskapet AirRobot er opphevet. Selskapet regner med at prosjektleveransene vil starte i løpet av 2024 og at de vil gi inntekter fra tidlig neste år.

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet med vår klient om å gjenoppstarte prosjektet, sier Nordic Unmanned-sjef, Stig H. Christiansen.

Det var imidlertid ikke investorene, aksjen raser ned 31,8 prosent. Siden starten av 2023 er aksjen ned hele 99,50 prosent,

Blant andre vinnere kan det nevnes at Aega og Teco 2030 stiger med henholdsvis 27,8 og 19,3 prosent.

Torsdag kom nyheten om at skatteetaten vil slå et Teco-selskap konkurs. Det skal være snakk om et krav fra skatteetaten, relatert til arbeidsgiveravgift.

Børsrakett faller

På torsdag steg Kongsberg Gruppen 5 prosent etter å ha lagt frem kvartalstall som slo forventningene. Torsdag er flere meglerhus ute med oppdateringer på selskapet, hvor blant annet SEB og Danske Bank fortsetter å rope kjøp.

Aksjen er imidlertid noe ned fredag, og faller 1,9 prosent.

Gårsdagens store vinner, Circio (tidl. Targoax), steg nesten 300 prosent torsdag etter at de rapporterte om at deres RNA-teknologi var mer effektiv enn standard mRNA.

På fredag er volatiliteten stor i aksjen, og er ved lunsjtider ned 20,4 prosent.

Etter stengetid torsdag kom nyheten om at Ole-Eirik Lerøy gir seg som styreleder i Mowi etter 15 år i vervet. Ørjan Svanevik kan gjøre comeback i Fredriksen-systemet syv år etter han gikk på dagen, når han nå er nominert som ny styreleder.

Aksjen stiger 1,0 prosent.

På fredag la også Komplett frem tredjekvartalstallene. Det var ikke lystig lesning for investorene, som måtte se at underskuddet falt til minus 74 millioner i løpet av kvartalet, ned fra minus 21 millioner året før.

Aksjen faller 4,3 prosent.

AF Gruppen melder fredag at det er innstilt av Helse Sør-Øst som entreprenør i byggingen av Nye Aker Sykehus. Kontrakten omhandler utførelse av mindre grunnarbeider, betongarbeider for fundamenter, vegger og dekker samt prefabrikkerte betong- og stålkonstruksjoner, ifølge meldingen.

Prosjektstart er i februar neste år, og fullføres i april 2026. Kontrakten har en verdi på 212 millioner. Aksjen faller 0,5 prosent.