Hovedindeksen på Oslo Børs steg fredag 1,0 prosent til 1.461,21 poeng. Det er ny toppnotering for indeksen.

Olje

Prisen på desemberkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent har ved børsslutt økt med 1,5 prosent siden midnatt, til 75,50 dollar. Novemberkontrakten for et fat med WTI-oljen har ved stengetid steget 1,5 prosent siden midnatt, til 71,26 dollar.

Equinor steg 2,9 prosent, mens Aker BP klatret 1,9 prosent. Vår Energi endte opp 2,6 prosent.

Tech-jubel

Aksjonærene i Yara kan juble etter at selskapet la frem tallene for tredje kvartal hvor forventningene på forhånd ble knust.

Blant annet kom resultatet etter skatt på hele 286 millioner dollar – tilsvarende 3,1 milliarder kroner – mot bare 2 millioner dollar året før. Forventningene var et resultat på 127 millioner dollar.

Aksjen steg 3,4 prosent.

Schibsted slo også forventningene i tredje kvartal, hvor inntektene på 2,6 milliarder var over forventningene på 2,5 milliarder. Ebitda kom på 670 millioner, over Bloombergs konsensus på 549 millioner.

Schibsteds a-aksje steg 6,7 prosent, og b-aksjen klatret 6,0 prosent, og begge endte i toppsjiktet på listen over dagens vinnere.

Norwegian hadde et overskudd på 2 milliarder i tredje kvartal, men nedjusterte vekstutsiktene og barberte prognosene. Analytikerne ventet et driftsresultat på 2,3 milliarder og inntekter på 11,5. Inntektene var ganske på merket, men driftsresultatet kom på 2,1 milliarder.

Markedet virket å være like lite imponert som analytikerne, og aksjen endte ned 11,8prosent.

Nordic Unmanned meldte fredag at den tidligere stoppen av arbeidsordre for alle prosjekter som påvirker inntekter for datterselskapet AirRobot er opphevet. Selskapet regner med at prosjektleveransene vil starte i løpet av 2024 og at de vil gi inntekter fra tidlig neste år.