Saken oppdateres

Hovedindeksen på Oslo Børs stiger 0,7 tirsdag formiddag. Hovedindeksen klatrer til 1.459 poeng.

Olje

På lørdag angrep israelske jagerfly, gjennom tre bølger, iranske missilfabrikker og andre mål nær Teheran, men unngikk energifasiliteter. Nå forventer «markedet en midlertidig pause i angrepene mellom Israel og Iran», sier Hiroyuki Kikukawa, president i NS Trading, til Reuters .

Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities sier til Finansavisen at han mener bunnen i oljeprisen er nådd, mens Ole Hvalbye i SEB advarer mot å vedde på prisfall.

Prisen på desemberkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent stiger 0,7 prosent til 71,90 dollar pr. fat. WTI-oljen stiger 0,8 prosent til 67,90 dollar.

Mandag kveld kunngjorde USA at de søker å kjøpe inntil 3 millioner fat olje til sin strategiske petroleumsreserve. Leveringen skal skje fra april til mai 2025. I 2022 solgte de store mengder (180 millioner fat) til en snittpris på 95 dollar fatet, mens nå fylles lagrene opp igjen (55 millioner kjøpt) til en snittpris på 76 dollar fatet, ifølge Reuters.

Equinor-aksjen stiger 1,3 prosent, Aker BP stiger 0,6 prosent, mens Vår Energi stiger 1,5 prosent.

Bevegelser

Thor Medical melder tirsdag at det har inngått en avtale med Artbio om levering av Thorium-228 fra Thor Medical til Artbio i løpet av de neste fem årene. Thor anslår at det vil gi det inntekter opp mot 200 millioner kroner, med muligheter for å øke til 400 millioner. For kontekst var markedsverdien på 300 millioner før åpning.

Thor-aksjen skjøt opp fra start, og stiger 34 prosent.

Etter at tingretten i Umeå har godkjent Markbygden Etts restruktureringsplaner, har Norsk Hydro krav på milliarder fra selskapet, melder selskapet. Avtalen strakk seg i utgangspunktet fra 2021 til 2039, og gjaldt en årlig leveranse av 1,65 TWh. Markbygden har ikke gjennomført noen leveranser siden februar 2023.