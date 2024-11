Oslo Børs: To tungvektere stiger og to faller

Mandag melder også Mattilsynet at det er mistanke om bakteriell nyresyke ved Salmars stamfiskproduksjon på Reistad i Vestnes kommune, ifølge TDN Direkt.

Mandag faller Mowi-aksjen med 0,2 prosent, mens Salmar faller 0,8 prosent.

Shelf Drilling meldte mandag om to kontraktsforlengelser for de to jackup-riggene «Shelf Drilling Chaophraya» og «Shelf Drilling Krathong» med Chevron Thailand. Begge riggene forlenges med to år. Kontrakten har en verdi på rundt 197 millioner dollar, tilsvarende om lag 2,1 milliarder kroner.

Shelf-aksjen stiger 7,5 prosent.

Argeo-aksjen har også medvind i seilene mandag. Selskapet meldte mandag morgen at det har inngått en åtteårig avtale for innhenting, prosessering og salg av multiklientdata med Surinams olje- og gassregulator og det statlige oljeselskapet. Aksjen stiger 7 prosent.

Dagens store taper er det kriserammede oljeselskapet Seacrest Petroleo . Aksjen faller 40,4 prosent etter at det forrige uke kom frem at selskapet ikke har meldt om et oljeutslipp i Brasil, og har skapt mediestorm.

På fredag steg Scatec 3,8 prosent etter å ha lagt frem en kvartalsrapport hvor resultatet etter skatt på et år gikk fra 95 millioner til 1,65 milliarder. Mandag er en rekke meglerhus ute med nye estimater. Blant annet oppgraderer SEB-analytiker Anders Rosenlund aksjen fra hold til kjøp, og setter opp kursmålet fra 86 til 100 kroner.

Mandag stiger Scatec-aksjen videre, og klatrer 5,3 prosent til 87 kroner.

Arctic har kommet med en ny analyse av Odfjell Drilling, hvor analytiker Sebastian Grindheim satt opp kursmålet fra 72 til 85 kroner. Aksjen stiger 2,2 prosent, til 51,60 kroner.

Aksjekursen til Codelab Capital svinger veldig på mandag. På sitt høyeste steg den over 27 prosent, før oppgangen ble redusert til 14 prosent. Klokken 14 stiger aksjen 22 prosent. Det er ikke registrert noen nyheter om selskapet.

I sommer gjennomførte selskapet en emisjon på 40 millioner, til en noteringskurs på 29 øre. Mandag stiger aksjekursen til 6,6 øre, og markedsverdien av selskapet stiger til 23 millioner kroner. Aksjen har så langt i år falt over 86 prosent.

På sitt høyeste kostet en Code-aksje 16,60 kroner i januar i 2021. Siden har kursen kollapset. Jesper Melin Ganc-Petersen er største eier i selskapet, med en andel på 48,6 prosent, ifølge Holdings.