Alles øyner er onsdag morgen rettet mot presidentvalget i USA, der det nå med stor sannsynlighet går mot seier til republikanernes kandidat Donald Trump.

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,9] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at aksjene på Wall Street steg markant tirsdag, drevet av spekulasjoner om en Trump-seier mot Harris. Han påpeker imidlertid at hvorvidt Trump faktisk vinner, gjenstår å se, men at sjansene nå er store basert på foreløpige tellinger.

«På lang sikt vil imidlertid den ene eller andre presidentkandidaten ha begrenset innflytelse på aksjemarkedet og økonomien som helhet. På kort sikt gir derimot en republikansk seier økt forutsigbarhet i markedet, spesielt med tanke på selskapsbeskatning», skriver Berntsen.

Han skriver også at forholdet mellom USA og Kina kan forventes å forbli anstrengt med Trump som president, noe som kan ha bidratt til aksjefallet både i Kina og Hong Kong i natt.

«Japanske aksjer derimot steg markant, hovedsakelig på grunn av en styrket dollar mot den japanske yenen. Ettersom de største selskapene på hovedindeksen i Japan (Nikkei 225) er eksportorienterte, er en svakere yen mot dollaren fordelaktig for disse selskapene», påpeker han.

Mot seier

Decision Desk HQ er onsdag morgen den første som utroper Donald Trump til vinner av presidentvalget. Fox News har nå også kåret vinneren.

– Prognosene mine går til helvete, sier høyskolelektor Dag Inge Fjeld ved Høyskolen Kristianiatil Finansavisen. USA-ekspertens Trump-spådommer gikk nedenom allerede tidlig i opptellingen etter USA-valget.

– Jeg ser på oversiktene fra nøkkelområder at Harris gjør det dårligere enn Biden gjorde det i 2020.

Like etter kl. 06 hadde Donald Trump vunnet vippestatene Georgia og North Carolina i sør. Nå gir Fox News og Decision Desk også Donald Trump seieren i Pennsylvania.

Asia

I Japan stiger Nikkei 2,38 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,89 prosent.

Bank of Japan har ifølge CNBC onsdag lagt ut referat fra rentemøtet i september. Det viser at medlemmene var enige om at sentralbanken skal fortsette å øke renten dersom økonomisk vekst og prisvekst er i tråd med målene.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,16 prosent, mens CSI 300 faller tilbake marginale 0,02 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 2,61 prosent.

I Kina fortsetter det fem dager lange møtet i folkekongressen, som startet mandag. I et møte tirsdag uttalte ledelsen i People's Bank of China at sentralbanken planlegger å opprettholde en støttende pengepolitikk.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er onsdag morgen ned 1,26 prosent til 74,59 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,17 prosent til 71,15 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,47 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

På valgdagen endte Nasdaq opp 1,43 prosent til 18.439,17. Dow Jones steg 1,02 prosent til 42.222,34. S&P 500 gikk opp 1,23 prosent til 5.782,56.

Kurssvingningene fortsetter for Trump Media & Technology Group samme dag som Donald Trump kan velges som USAs neste president. De seneste handelsdagene har utslagene vært kraftige, og svingningene har på ingen måte tatt slutt.

Gjennom tirsdagens handel var oppgangen i aksjen lenge på et tosifret prosentnivå, og nådde en topp på 15 prosent oppgangen. Inn mot nitiden forduftet imidlertid hele oppgangen, og aksjen vendte ned nær 5 prosent. Det ble flere ganger innført handelspause i aksjen.