Ved lunsjtider ligger Oslo Børs ned 0,1 prosent til 1.455,76 poeng, etter at oppgangen på formiddagen dabbet av etter en times handel.

Dagens bevegelser

Argeo faller 15,5 prosent til 9,65 kroner etter at Shearwater har fullført et blokksalg av sine drøyt 4 millioner aksjer i Argeo til en kurs på 9,50 kroner. Årsaken til salget skal være at Shearwater vil allokere kapital til formål som ligger nærmere kjernevirksomheten.

Belships ligger ved lunsjtider opp 8,3 prosent. Tidligere denne uken meldte storeier, Egersund-reder og investor Frode Teigen, er åpen for å selge sin majoritetspost, seks år etter at han kom inn som storaksjonær.

– For selskapet er det «business as usual», sa Belships-sjef Lars Christian Skarsgård til Finansavisen.

Onsdag kveld ble det kjent at storeier Arne Fredly og Arild Christoffersen har bedt om en ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive med mål om å få på plass et nytt styre og nye medlemmer i nominasjonskomiteen. Aksjen stiger torsdag 2,9 prosent til 1,42 kroner pr. aksje.

Kriseaksjen XXL åpnet rett opp ved børsåpning, og steg på et tidspunkt over 17 prosent. Etter et par timers handel falt aksjen tilbake, og ved lunsjtider torsdag ligger aksjen dønn flatt på 0,0 prosent endring på 8 kroner pr. aksje etter at kriseemisjonen ble nedstemt. Det er også innført en midlertidig handelspause i aksjen.

Les også XXL-kriseemisjon nedstemt XXL går for reserveløsningen etter at XXL-styrets emisjonsforslag ble stemt ned på den ekstraordinære generalforsamlingen torsdag.

Sportsgiganten blir priset til 2,5 millioner når selskapet skal refinansieres for 600 millioner. Børskollapsen gjør at emisjonskursen bare blir 10 øre, og da drukner gamle XXL-eiere i nær syv milliarder nye aksjer.

Den svært volatile Thor Medical-aksjen fortsetter oppgangen, og ligger ved lunsjtider torsdag opp 10,2 prosent til 3,89 kroner.