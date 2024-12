– Vi ser dette som en tydelig validering av teknologien og potensialet som ligger der, sa adm. direktør Per Walday i EXACT Therapeutics.

Oppgang i shipping

Aker BP steg 3,5 prosent til 230,50 kroner, og Vår Energi la på seg 1,4 prosent til 36,60 kroner, Equinor steg 1,2 prosent til 271,25 kroner.

Shippingindeksen steg 1,1 prosent, med 11 aksjer i grønt, åtte i rødt og tre uendret. Höegh Autoliners steg 3,6 prosent, Hafnia endte opp 2,8 prosent. Det gikk verre med Avance Gas som falt 5,6 prosent. Kepler, Pareto og DNB har alle nedjustert kursmålet til BW LPG – aksjen falt 1,3 prosent

Innen sjømat steg Mowi 0,5 prosent, Lerøy endte opp 0,2 prosent, mens SalMar falt 0,1 prosent.

Kongsberg Guppen steg 0,2 prosent til 1.334 kroner, Yara endte opp 2,5 prosent, mens DNB og Hydro steg 1 prosent.

Aker Solutions endte opp 3,7 prosent til 33,70 kroner. Nordea Bank kuttet kursmålet fra 63 til 42 kroner, og gjentok kjøpsanbefalingen.

God timing i NRC Group

NRC Group har hatt én rød dag de siste 13 handelsdagene. Tirsdag steg aksjen 9,0 prosent til 5,58 kroner.

I forrige uke sa stjerneforvalteren Oskar Bakkevig at han er ferdigkjøpt i NRC Group etter å ha økt eierandelen til over ti prosent. – En langsiktig investering, sa han.

Fredag la Norse Atlantic frem et underskudd for tredje kvartal, og meldte at toppsjef og gründer Bjørn Tore Larsen har spyttet inn 15 millioner dollar, aksjen steg 9,2 prosent fredag, falt deretter 10,4 prosent, men steg tirsdag 1,2 prosent til 3,81 kroner. Norwegian steg 2,9 prosent til 10,97 kroner.

Cavendish Hydrogen meldte mandag ettermiddag at styreleder Jon Andrè Løkke har kjøpt 32.000 aksjer i selskapet til en snittkurs på 8,89 kroner. I tillegg har han gjennom investeringsselskapet Ludens kjøpt 25.000 aksjer til kurs på 9,24 kroner. Aksjen falt 2,1 prosent til 9,20 kroner.

Green Minerals var gårsdagens store taper med et fall på 35,9 prosent. Det skjedde etter at SV fikk gjennomslag i regjeringens budsjettforlik, og sørget for at det ikke skal bli utlyst noen lisenser for gruvedrift på havbunnen i 2025. Tirsdag steg aksjen 1,2 prosent til 4,22 kroner.

Vow -aksjen steg 6,7 prosent til 1,68 kroner. Erik Must fikk tildelt 20.199.106 tegningsretter i emisjonen.