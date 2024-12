Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at det ble en blandet dag på Wall Street tirsdag.

«Kun tre av ti delsektorer steg, mot syv av ti i Europa. Teknologiaksjene gjorde det aller best, etterfulgt av telekom. Selskaper innenfor forbruksvarer fulgte dernest. Forsyning, finans og industri aksjer gjorde det for øvrig svakest, dog nedtur var ikke stor i absolutte termer», skriver Berntsen.

Han trekker også frem at politisk uro i Sør-Korea svekket landets hovedindeks, Kospi, onsdag.

«I resten av regionen ble utviklingen mer eller mindre et speilbilde av Wall Street. Med andre ord er det ikke stor drahjelp å få fra Asia i dag», påpeker analytikeren.

«Sør-Korea er hjemlandet til globale teknologigiganter som Samsung Electronics, LG Electronics og SK Hynix, som utgjør en betydelig del av Kospi-indeksen. Landet har potensiale for vekst innen områder som kunstig intelligens, grønn teknologi og bioteknologi, men står overfor strukturelle utfordringer som en aldrende befolkning og avhengighet av noen få store konglomerater», skriver Berntsen.

Asia

Tirsdag rundt kl. 15 norsk tid innførte Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol militær unntakstilstand. Begrunnelsen var å beskytte landet mot pro-nordkoreanske krefter.

Det møtte imidlertid stor motstand. Til tross for at soldater ble utplassert for å sperre inngangen til nasjonalforsamlingen, skal 190 av de 300 folkevalgte ha klart å samles til et hastemøte.

Det sender Kospi-indeksen ned 1,63 prosent, mens Kosdaq er ned 2,30 prosent.

Ellers i Asia er Nikkei i Japan opp 0,16 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,22 prosent. Shanghai Composites i Kina klatrer 0,04 prosent, CSI 300 er ned 0,18 prosent, og Hang Seng i Hongkong stiger 0,05 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med januar-levering er onsdag morgen opp 0,33 prosent til 73,85 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,26 prosent til 70,12 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Tirsdag kveld steg den brede S&P 500-indeksen 0,05 prosent på 6.049,88. Industritunge Dow Jones falt 0,17 prosent til 44.705,41. Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,40 prosent til 19.480,91.

Stålprodusenten United States Steel falt 8 prosent etter at den kommende amerikanske presidenten Donald Trump sa han vil blokkere japanske Nippon Steel fra å kjøpe opp selskapet. Nippon Steel og U.S. Steel inngikk en kontrakt i slutten av 2023 for oppkjøpet av U.S. Steel, men oppkjøpsplanene har senere fått politisk motgang.

Markedsplassen PublicSquare henter inn langtidsinvestor Donald Trump Jr, eldste sønn av president Trump, til styret. Selskapet hadde en markedsverdi på knappe 72 millioner dollar ved stengetid mandag, men Trumps inntreden sendte kursen opp spinnville 270 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,0 prosent til 1.469,43 poeng tirsdag. Toppnotering er 1.471,70 poeng fra mandag i forrige uke.

En halvtime før børsslutt flagget Selaco, kontrollert av Svend Egil Larsen, 1.099.949 aksjer i solselskapet Aega. Dermed eier daytraderen 2.062.562 aksjer, tilsvarende 8,67 prosent av selskapet. Aksjen var ned over 4 prosent før flaggingen, men endte opp hele 77,0 prosent til 0,37 kroner.

Exact Therapeutics, spunnet ut av GE Healthcare, falt hele 33,3 prosent til 4,00 kroner. Selskapet måtte hentet 145 millioner kroner i en rettet emisjon til en kurs på 4,65 kroner.

Dette skjer i dag:

Makro:

Norge: Eiendom Norge boligpriser november, kl. 11.00

Australia: BNP 3. kv., kl. 01.30

Japan: PMI tjenester november endelig, kl. 01.30

Kina: Caixin PMI tjenester november, kl. 02.45