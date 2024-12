Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at ferske uttalelser fra Fed-sjef Jerome Powell bidro til nye rekorder på Wall Street onsdag.

«Nasdaq-indeksen gjorde det aller best med en oppgang på 1,3 prosent, etterfulgt av Dow Jones Industrial Average. Ifølge Powell er amerikansk økonomi sterkere enn tidligere antatt, både fra et vekst- og sysselsettingsperspektiv. De langsiktige inflasjonsforventningene er også godt forankret i nærheten av sentralbankens mål på to prosent, selv om de ligger noe over», skriver han.

Berntsen trekker også frem at Hang Seng-indeksen skilte seg ut på nedsiden torsdag, mens investorene gjorde mindre ut av seg i resten av Asia.

«Den generelle stemningen på verdens børser er fortsatt god. De amerikanske aksjene har gjort det sterkest i år, men de asiatiske har også prestert godt. Hvorvidt de asiatiske børsene vil vise vei i 2025 er et av de store spørsmålene blant investorene», skriver han.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia torsdag morgen, og investorene fortsetter ifølge CNBC å holde øye med den politiske situasjonen i Sør-Korea.

Halvannet døgn etter at Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol innførte militær unntakstilstand, etterforskes han nå av politiet for opprør. Forsvarsminister Kim Yong-hyun har allerede gått av.

Kospi-indeksen svekkes 0,83 prosent, mens Kosdaq er ned 0,66 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,35 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,07 prosent. Shanghai Composite i Kina styrkes 0,03 prosent, mens CSI 300 derimot er ned 0,28 prosent og Hang Seng i Hongkong faller 1,14 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med januar-levering er onsdag morgen ned 0,08 prosent til 72,25 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,06 prosent til 68,50 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Optimismen fortsatte på New York-børsen onsdag. Nasdaq-indeksen endte opp 1,3 prosent og står i 19.735,12 poeng, mens Dow Jones steg 0,7 prosent til 45.024,64 poeng. S&P 500 steg 0,6 prosent til 6.086,47 poeng.

Onsdag la Foot Locker frem sin kvartalsrapport, samtidig som ledelsen kuttet guidingen for året. Skogiganten bommet på både topp- og bunnlinjen, og skylder på lavere etterspørsel og store kampanjer. Aksjen stupte 9,0 prosent.

Tech-selskapet Salesforce steg 11,0 prosent til 367,9 dollar etter at de la frem sine kvartalstall som slo estimatene. De økte inntektene med 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor til 9,44 milliarder dollar, mens det var ventet 9,34 milliarder. Guidingen for året ble ble også oppjustert. Goldman Sachs har økt kursmålet sitt på aksjen fra 360 til 400 dollar.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,2 prosent før den sluttet på 1.472,91 poeng. I løpet av dagen ble det satt ny intradagrekord, da hovedindeksen var oppe i 1.481,23 poeng.

Biden-administrasjonen skjerpet tirsdag sanksjonene mot Iran og det USAs finansdepartement kaller Teherans «skyggeflåte». De refererte til det de mener er 35 skip som frakter ulovlig iransk olje til utlandet, noe som bidro til å sende tankaksjer opp på USA-børsen tirsdag. Onsdag gikk aksjene i John Fredriksens tankrederi Frontline opp 1,9 prosent til 180,40 kroner.

Tirsdag kveld meldte Vow at de sammen med datterselskapet Scanship har avtalt de viktigste kommersielle vilkårene med et verft i Europa for levering av avansert utstyr til flere cruiseskip i bestilling. Ordren vil ha en verdi for Vow på ca. 500 millioner kroner, og kontrakten er ventet fullført innen nyttår. Aksjen klatret 39,9 prosent til 2,35 kroner.