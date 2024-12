Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 0,06 prosent til 1.472,08. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 4,8 milliarder kroner.

Børsfallet kom etter at hovedindeksen steg til rekordhøy sluttnotering dagen før.

Januar-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt opp 0,4 prosent til 72,61 dollar fatet, mens den sto i 73,74 dollar på samme tid onsdag. Den amerikanske WTI-oljen var opp 0,4 prosent til 68,80 dollar pr. fat. Opec-landene besluttet torsdag å utsette den planlagte økningen i oljeproduksjonen til april.

Equinor falt 0,8 prosent til 265,10 kroner – etter en overraskende melding om at Equinor og Shell slår sammen sine olje- og gasseiendeler i Storbritannia. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets tror det er «en bra deal, med forbehold om at bytteforholdet er fair».

Aker BP falt 1,0 prosent til 228,50 kroner, mens Vår Energi falt 1,1 prosent til 35,80 kroner.

John Fredriksens tankrederi Frontline falt 2,2 prosent til 176,40 kroner. Rederiet angripes av shortere, og er nå Oslo Børs' tredje mest shortede aksje. Én av shorterne er Peter Hermanrud, noe han selv har avslørt i Aksjepodden.

Fall ble det også på gassrederiene Avance Gas og BW LPG , etter nedjusteringer fra Fearnleys-analytiker Fredrik Dybwad. Kursmålet for Avance Gas er nedjustert fra 150 til 120 kroner , mens kursmålet for BW PLG er senket fra 205 til 170 kroner. Avance Gas falt 4,5 prosent til 110,60 kroner, BW LPG falt 0,9 prosent til 130,00 kroner.

Stolt-Nielsen steg derimot 3,2 prosent til 288,00 kroner. Aksjen er nær halvert på kort tid, men nå har styremedlem Tor Olav Trøim doblet beholdningen for 14 millioner kroner.

Kongsberg Gruppen var oppe i ny intradag all-time high på 1.366,00 kroner, og endte opp 0,3 prosent til 1.354,00 kroner. Torsdag ettermiddag meldte Financial Times at EU-landene vurderer å opprette et fond på over 500 milliarder euro til felles forsvarsprosjekter og våpenkjøp, ifølge TDN Direkt. Carnegie-analytiker Fabian Jørgensen sier dessuten til Finansavisen at «estimatene for både 2025 og 2026 skal opp. Jeg tror analytikerne ligger altfor lavt.»



Norwegian steg 5,6 prosent til 11,65 kroner etter å ha fremlagt trafikktall for november, som viste en økning i kapasiteten og stabil kabinfaktor.

Prisen på bitcoin passerte natt til torsdag 100.000 dollar, og ved børsslutt torsdag var kursen oppe i 102.200 dollar. Det bidro til at den Oslo Børs-noterte kryptobørsen Norwegian Block Exchange, med Norwegian-gründer Bjørn Kjos på eiersiden, steg 30,0 prosent til 0,55 kroner.