Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport blant annet at mange kortsiktige investorer valgte å sikre gevinster i går, som fulgte til børsfallet på Wall Street. Han trekker frem at mange investorer venter spent på «månedens viktigste tall», de amerikanske Nonfarm Payrolls-tallene, som viser hvor mange arbeidsplasser som ble skapt utenfor jordbrukssektoren i USA.

Asia

Det er blandet stemning i Asia etter fersk makro i Japan, rentebeslutning i India og fortsatt kaos i Sør-Korea. Nikkei 225-indeksen i Japan faller 0,9 prosent, mens Topix faller 0,6 prosent. Den indiske Nifty 50-indeksen ligger nær uendret i løpet av dagen med en oppgang på forsiktige 0,07 prosent.

I Sør-Korea ligger Kospi-indeksen ned 0,7 prosent, mens Kosdaq faller 2,1 prosent. Investorene følger fremdeles nøye med på Sør-Koreas politiske situasjon etter at president Yoon Suk Yeol erklærte millitær unntakstilstand i landet tidligere denne uken. Ifølge CNBC har opposisjonspartiene meldt at politikerne er i beredskap etter rapporter om en mulig ny unntakstilstand.

I Kina stiger CSI 300 1,3 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er opp 1,5 prosent.

Les hele oppdateringen her.

Oljeprisen

Et fat nordsjøolje (Brent spot) ligger fredag morgen ned 0,2 prosent til 72,02 dollar, mens Brent-oljen med levering i februar ligger ned 0,1 prosent til 71,03 dollar fatet.

Torsdag ettermiddag ble det kjent at Opec+ utsetter en planlagt oljeproduksjonsøkning med tre måneder. Grunnen skal være lav oljepris som følge av svak etterspørsel i Kina og oljeoverskudd i Nord- og Sør-Amerika.

Wall Street

Wall Street endte i rødt ved stengetid torsdag i forkant av fredagens arbeidstall fra USA, som kommer klokken 14.30 i ettermiddag.

Samleindeksen S&P 500 endte ned 0,2 prosent til 6.075,11 poeng, mens industriindeksen Dow Jones falt 0,6 prosent til 44.766,07 poeng. Tek-indeksen Nasdaq gikk ned 0,2 prosent til 19.700,26 poeng.

Tesla steg 3,2 prosent til 369 dollar, etter en oppgradering fra Bank of America. Aksjeprisen er på sitt høyeste siden april 2022.

Boeing-aksjen falt 1 prosent til 156 dollar etter at en amerikansk dommer avviste et forlik som ville ha erklært Boeing skyldig i lovbrudd og betalt en bot for å ha villedet amerikanske myndigheter.

Les hele oppdateringen her.

Oslo Børs

Bitcoin har passert 100.000 dollar og bidro til kraftig NBX-oppgang på børsen torsdag ettermiddag.

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt torsdag 0,06 prosent til 1.472,08. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 4,8 milliarder kroner.

John Fredriksens tankrederi Frontline falt 2,2 prosent til 176,40 kroner. Rederiet angripes av shortere, og er nå Oslo Børs' tredje mest shortede aksje. Én av shorterne er Peter Hermanrud, noe han selv har avslørt i Aksjepodden.

Equinor falt 0,8 prosent til 265,10 kroner – etter en overraskende melding om at Equinor og Shell slår sammen sine olje- og gasseiendeler i Storbritannia.