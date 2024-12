Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent til 1.468,68 poeng på ukens siste handelsdag.

Dagens bevegelser

I morgentimene fredag ble det kjent at Fraser Group vil legge frem et bud på alle aksjene i XXL. Budet vil ligge på 10 kroner pr. aksje, som indikerer en gevinst fra gårsdagens sluttkurs på 8,00 kroner. Fraser er fra før av XXLs nest største aksjonær. Aksjen stiger 29,4 prosent til 10,35 kroner ved åpning.

DNB faller 2,1 prosent til 228,50 kroner etter en melding om at Regjeringen senker kapitalkravene for de mindre bankene. Risikovektgulvet for boliglån heves fra 20 til 25, som får Finans Norge til å reagere. Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked, mener departementet ikke kan påvise en økning i systemrisikoen som begrunner at risikovektgulvet heves.

Bilfraktrederiet Höegh Autoliners har inngått en femårig kontrakt med en ikke-navngitt kunde for transport av «et betydelig volum» biler. Selskapet la også frem sin månedsrapport. Aksjen åpner opp 2,4 prosent til 132,90 kroner.

Seismikkaksjen TGS åpner opp 1,5 prosent til 111,60 kroner etter å ha meldt om en «stor kontrakt» uten spesifisert verdi.

AF Gruppen er innstilt til en kontrakt med Forsvarsbygg med verdi på 155 millioner kroner for bygging av kontor og kjøretøyshaller på Ørland. Aksjen faller 0,8 prosent til 143,40 kroner.

Cloudberry har inngått en avtale med Jørgen Skovgaard Holding som styrker selskapets tilstedeværelse i Danmark. Avtalen skal tilføre 160 GWh i årlig proporsjonal produksjon til Cloudberry. Aksjen åpner opp 10,4 prosent til 12,36 kroner.

Oljeprisen

Et fat nordsjøolje (Brent spot) ligger ved børsåpning fredag morgen ned 0,5 prosent til 71,80 dollar, mens Brent-oljen med levering i februar ligger ned 0,3 prosent til 71,86 dollar fatet.

Torsdag ettermiddag ble det kjent at Opec+ utsetter en planlagt oljeproduksjonsøkning med tre måneder. Grunnen skal være lav oljepris som følge av svak etterspørsel i Kina og oljeoverskudd i Nord- og Sør-Amerika.