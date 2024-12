Cloudberry har inngått en avtale med Jørgen Skovgaard Holding som styrker selskapets tilstedeværelse i Danmark. Avtalen skal tilføre 160 GWh i årlig proporsjonal produksjon til Cloudberry. Aksjen stiger 7,1 prosent til 12 kroner.

Seismikkaksjen TGS åpnet opp 1,5 prosent til 111,60 kroner etter å ha meldt om en «stor kontrakt» uten spesifisert verdi. Etter lunsj har aksjen snudd ned og faller 0,3 prosent til 109,70 kroner.

AF Gruppen er innstilt til en kontrakt med Forsvarsbygg med verdi på 155 millioner kroner for bygging av kontor og kjøretøyshaller på Ørland. Aksjen faller 0,4 prosent til 144 kroner.

Stor kontrakt

Bilfraktrederiet Höegh Autoliners har inngått en femårig kontrakt med en ikke-navngitt kunde for transport av «et betydelig volum» biler. Selskapet la også frem sin månedsrapport. Aksjen faller 0,3 prosent til 129,40 kroner.

«Selv om det er positivt å se en ny kontrakt som sikrer ordrereserven, mener vi at dette allerede er reflektert i aksjekursen», skriver Fearnley Securities i en oppdatering ifølge TDN.

Konsensus er at EBITDA vil øke med 8 prosent i 2025. Fearnley ser imidlertid nedsiderisiko til nåværende konsensusforventinger for 2025/2026.

Nordea Markets estimerer ifølge TDN at dagens tall fra Höegh Autoliners impliserer en EBITDA på 190 millioner dollar i fjerde kvartal, som er 7,8 prosent over dagens Bloomberg-konsensus.

Banker får bank

Finansdepartementet kunngjorde fredag endringer som reduserer store, norske bankers rene kjernekapitaldekning. OBX Financials-indeksen faller 1,7 prosent og er med det den indeksen som faller mest fredag.

DNB faller 3,3 prosent til 225,80 kroner etter en melding om at Regjeringen senker kapitalkravene for de mindre bankene. Risikovektgulvet for boliglån heves fra 20 til 25, som får Finans Norge til å reagere. Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked, mener departementet ikke kan påvise en økning i systemrisikoen som begrunner at risikovektgulvet heves.

SpareBank 1 Sørøst-Norge venter at bankens kjernekapitaldekning vil reduseres med om lag 0,5 prosentpoeng etter endringen i IRB-risikovektgulvet sammen med en snarlig implementering av CRR3-regelverket, fremgår det av en børsmelding. Aksjen er ned 0,4 prosent til 145,80 kroner.

Sparebanken Møre venter at endringer i kapitalkravene samlet sett vil medføre en positiv effekt på om lag 1,2 prosentpoeng på ren kjernekapital, melder banken. Aksjen er ned 1,5 prosent til 90,83 kroner.