DNB falt tungt – dagens taper stupte 35 prosent

Sparebanken Møre venter at endringer i kapitalkravene samlet sett vil medføre en positiv effekt på om lag 1,2 prosentpoeng på ren kjernekapital, melder banken. Aksjen endte opp 0,3 prosent.

Stor fraktkontrakt

Bilfraktrederiet Höegh Autoliners har inngått en femårig kontrakt med en ikke-navngitt kunde for transport av «et betydelig volum» biler. Selskapet la også frem sin månedsrapport.

«Selv om det er positivt å se en ny kontrakt som sikrer ordrereserven, mener vi at dette allerede er reflektert i aksjekursen», skrev Fearnley Securities i en oppdatering ifølge TDN.

Konsensus er at EBITDA vil øke med 8 prosent i 2025. Fearnley ser imidlertid nedsiderisiko til nåværende konsensusforventinger for 2025/2026.

Nordea Markets estimerer ifølge TDN at dagens tall fra Höegh Autoliners impliserer en EBITDA på 190 millioner dollar i fjerde kvartal, som er 7,8 prosent over dagens Bloomberg-konsensus. Aksjen falt likevel 1,4 prosent.

Flere vinnere og tapere

Lille SoftOx Solutions ble en av dagens vinner med en oppgang på 38,2 prosent. Det verdsetter selskapet til 37 millioner kroner. Oppgangen kommer etter at selskapet fredag morgen meldte at det vil innkalle til en ekstraordinær generalforsamling med agenda om å dele ut 100 prosent av de utestående aksjene i datterselskapet SoftOx Wound & Skin Care som utbytte til aksjonærene.

Teco 2023 toppet vinnerlisten, med en oppgang på 75 prosent, uten at det er kommet noe nytt fra selskapet fredag. Selskapet har en børsverdi på 154 millioner kroner.

Huddly falt 35,2 prosent og ble dagens taper, etter at selskapet har kommet med en rekke oppdateringer, inkludert ny forretningsplan, resultater for tredje kvartal 2024, en foreløpig oppdatering for fjerde kvartal 2024, planer om en emisjon på 130 millioner kroner og en strategisk gjennomgang.

Cloudberry meldte at det har inngått en avtale med Jørgen Skovgaard Holding som styrker selskapets tilstedeværelse i Danmark. Avtalen skal tilføre 160 GWh i årlig proporsjonal produksjon til Cloudberry. Aksjen steg 7,3 prosent.

Seismikkaksjen TGS åpnet opp 1,5 prosent til 111,60 kroner etter å ha meldt om en «stor kontrakt» uten spesifisert verdi. Aksjen var uendret fredag på 110 kroner.

AF Gruppen er innstilt til en kontrakt med Forsvarsbygg med verdi på 155 millioner kroner for bygging av kontor og kjøretøyshaller på Ørland. Aksjen endte ned 0,3 prosent.

Oljeprisen falt

Et fat nordsjøolje (Brent spot) var ned 1,7 prosent til 70,75 dollar da Oslo Børs stengte fredag. Brent-oljen med levering i februar var ned 1,6 prosent til 70,95 dollar.

Torsdag ettermiddag ble det kjent at Opec+ utsetter en planlagt oljeproduksjonsøkning med tre måneder. Grunnen skal være lav oljepris som følge av svak etterspørsel i Kina og oljeoverskudd i Nord- og Sør-Amerika.