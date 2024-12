Asia

Børsene i Asia stiger bredt før juleferien, der japanske aksjer stiger på en oppdatering i fusjonsprosessen mellom Nissan og Honda, som ble meldt på onsdag forrige uke. Honda stiger 2,3 prosent og Nissan 0,6 prosent.

Ellers har lavere enn ventet inflasjon i USA bidratt til å styrke det bredere asiatiske markedet.

Den japanske Nikkei 225-indeksen er opp 1,2 prosent, og Topix 0,9 prosent. Den Sør-Koreanske Kospi-indeksen er opp 1,7 prosent, mens S&P/ASX 200 i Australia er opp 1,7 prosent.

Les hele oppdateringen her.

Oljeprisen

Mandag morgen omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 73,24 dollar, en oppgang på 0,4 prosent. Brent-oljen med levering i februar omsettes for 73,27 dollar, opp 0,5 prosent.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for om lag 72,96 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

De ledende indeksene på Wall Street startet ukens siste handelsdag med nedgang, men pilene snudd fort og endte opp etter Feds favorittall viste kjøligere inflasjonsdata enn forventet.

Inflasjonstallene bidro til å dempe noe av pessimismen som oppsto tidligere i uken da Fed uttalte at de vil redusere fremtidige rentekutt.

Les også Feds favorittall: Inflasjonen i USA lavere enn ventet Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål kom inn lavere enn ventet for november.

Den brede S&P 500-indeksen endte opp 1,09 prosent til 5.931,01. Industritunge Dow Jones steg 1,18 prosent til 42.839,46 og teknologiindeksen Nasdaq steg 1,03 prosent til 19.572,60 ved børsslutt under ukens siste handelsdag.

Etter at Novo Nordisk fredag la frem skuffende resultatene fra sin CagriSema-studie raste aksjen. Novo Nordisk falt 17,8 prosent på New York-børsen på ukens siste handelsdag.

Novo Nordisks nedgang ble godt nytt for investorene i den amerikanske konkurrenten Eli Lilly, som steg 1,35 prosent.