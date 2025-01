Rana Gruber-aksjen stiger 0,99 prosent til 71,70 kroner.

I rødt

Nel krakket mandag etter en melding om at selskapet midlertidig stanser produksjonen på Herøya. Tirsdag endte aksjen opp 7,9 prosent, men nå snur den ned ned igjen. Nel faller nå 5,12 prosent til 2,15 kroner.

SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss spår Nel-aksjen ned nesten 80 prosent.

– Det er skapt et inntrykk av at Nel er markedsleder, men slik vi oppfatter det er deres markedsandel på under 5 prosent. Det er dessuten fullt mulig at markedsandelen er enda mindre etter nedstengningen på Herøya, sier han til Finansavisen, og påpeker at de derfor er en liten aktør i et marked med et stort tilbudsoverskudd.

– Det betyr at de ikke kommer til å tjene penger, sier Næss.

Også SEB kutter nå sitt kursmål på Nel, fra 3,60 til 1,60 kroner.

Øverst på omsetningslisten finner vi Envipco Holding, som faller 2,27 prosent til 64,50 kroner.

Tirsdag kveld ble det meldt at to medlemmer av Bouri-familien har 7,9 millioner aksjer i selskapet til kurs på 62 kroner. Det tilsvarer rundt 13,8 prosent av aksjene i selskapet.

Jaan Ivar Semlitsch gir seg som konsernsjef i Komplett, noe som sender aksjen ned 6,65 prosent til 8,14 kroner. Han skal starte som adm. direktør i Apotek1 Gruppen.

Norwegian faller onsdag 0,98 prosent til 10,14 kroner. Barclays nedgraderer nå aksjen fra kjøp til hold, og kutter samtidig kursmålet på flyaksjen fra 15,75 til 12,00 kroner.

Oljeprisen

Oljeprisene har steget kraftig den siste uken, i kjølvannet av at USA fredag vedtok noen av de strengeste sanksjonene mot den russiske oljebransjen hittil.

Brent-oljen med mars-levering er onsdag morgen opp 0,25 prosent til 80,12 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,32 prosent til 77,75 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 80,05 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljeprisen støttes også onsdag av et fall på 2,6 millioner fat i de amerikanske råoljelagrene i forrige uke.

I nye prognoser knuser imidlertid amerikanske energimyndigheter nå alle utsikter til en langvarig oljeopptur.

Equinor faller 0,60 prosent til 288,95 kroner, mens Aker BP klatrer 0,47 prosent til 256,60 kroner. Vår Energi svekkes 0,26 prosent til 38,87 kroner.