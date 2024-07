Da Vance etablerte sitt eget venture-selskap Narya Capital i 2020, var det med støtte fra Thiel, Andreessen Horowitz-medgründer Marc Andreessen og tidligere Google-sjef Eric Schmidt. Ifølge dokumenter sendt til det amerikanske finanstilsynet (SEC) hadde selskapet rundt 200 millioner dollar i forvaltningskapital i fjor.

Stor Biden-giver ryker?

Samtidig som Silicon Valley spytter inn millioner av dollar for å støtte Trump, risikerer hans motstander i presidentvalgkampen å miste en nøkkeldonor. To kilder med kjennskap til saken opplyser til Reuters at USAs største fagforening, The International Brotherhood of Teamsters, vurderer ikke å støtte noen av årets kandidater.

STØTTER HVEM? Sean O'Brien leder International Brotherhood of Teamsters, USAs største fagforening. Foto: Bloomberg

Fagforeningen har støttet Demokratene med over 5 millioner dollar årlig de siste ti årene, mot kun 100.000 dollar til Republikanerne.

– Ingen endelig beslutning er tatt, sier Teamsters-talsperson Kara Deniz og understreker at ethvert oppslag som antyder et utfall i saken er spekulativt. En beslutning er ifølge nyhetsbyråets kilder ventet i løpet av de nærmeste ukene, og et eventuelt nei vil skade Bidens kampanje ytterligere etter den svake debattopptredenen som har fått flere fremtredende demokrater til å anbefale at han trekker sitt kandidatur.

Fagforeningen støttet Biden i 2020, og i desember 2022 reddet presidenten et av Teamsters pensjonsfond med en innsprøytning på 36 milliarder dollar.

– Ble nektet et krisemøte

De seneste månedene skal foreningen likevel ha blitt stadig mer frustrert over Biden-administrasjonen. Dette henger sammen med at Teamsters-leder Sean O'Brien – ifølge en av Reuters-kildene – skal ha blitt nektet et møte med Biden i Det hvite hus for å diskutere krisen hos lastebilkjempen Yellow.

Selskapet med 30.000 Teamsters-organiserte blant sine ansatte står i fare for å gå konkurs, og har vært en høyt prioritert sak for fagforeningsledelsen.

Teamsters støttet Barack Obama i 2008 og 2012, Hillary Clinton i 2016 og altså Biden i 2020, men har også støttet republikanske kandidater i tidligere presidentvalg. Da O'Brien talte på Republikanernes landsmøte mandag understreket han at fagforeningen ikke er bundet til et bestemt parti.

– Vi vil vite én ting: hva gjør du for å hjelpe amerikanske arbeidere? uttalte Teamsters-lederen, som ifølge nyhetsbyrået foreløpig ikke står på talerlisten hos Demokratene til deres landsmøte i august.