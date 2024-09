Ryanair fraktet 20,5 millioner passasjerer i august 2024, viser tall fra det irske lavprisflyselskapet tirsdag. Dette er opp (8 prosent) fra 18,9 millioner passasjerer i samme måned i fjor.

Dermed har Ryanair satt nok en rekord for månedlig trafikk, etter at den kom inn på 20,2 millioner i juli.

Europas største flyselskap målt i antall passasjerer hadde en gjennomsnittlig kabinfaktor på 96 prosent i august, det samme som i måneden før og i samme måned i fjor.

Rullerende tall viste ved utgangen av august en trafikk på 192 millioner passasjerer siste 12 måneder, 8 prosent opp fra 177,4 millioner passasjerer på samme tid i fjor.

«Ryanair viser at selskapet ikke har noen problemer med å fylle setene i flyene sine», skriver investeringsdirektør Russ Mould i AJ Bell ifølge Wall Street Journal i et notat til sine kunder.

Markedet reagerer med å sende aksjen opp 0,4 prosent i tidlig handel på Dublin-børsen. Så langt i år er aksjen ned 17-18 prosent.

Avblåste «stygt scenario»

Tirsdagens rekordtall kommer uken etter at Ryanair-sjefen Michael O'Leary avblåste prognosene om et tosifret prisfall i den viktige sommersesongen.

I et Reuters-intervju uttalte han at risikoen for det han tidligere i sommer karakteriserte som et «stygt scenario» nå «ser ut til å ha forsvunnet». Nå mener O'Leary et prisfall på 5 prosent «ser rimelig riktig ut» denne sommeren.

Prisfallet er likevel stort nok til at Ryanair-sjefen tvinges til å tenke nytt, og overfor The Telegraph åpnet han i helgen for å starte salg av pakkereiser til Syden.