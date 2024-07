Børsen opp – solaksje kollapser

Kid er bittelitt ned etter at like-for-like-salget steg 9,2 prosent i andre kvartal fra samme periode i fjor.

Yara-nedgradering

På den negative siden faller landoppdretteren Salmon Evolution rundt 1 prosent på slakteoppdatering som viste rekordhøyt volum, mens Grieg Seafood er ned 1,5 prosent på sin oppdatering.

Pareto Securities skriver ifølge TDN Direkt at Grieg-volumet var under guiding, Infront-konsensus og egen forventning, og venter dermed å redusere sine driftsresultat-estimater for andre kvartal med 15 prosent.

Yara er ned 1,5 prosent til 297,20 kroner etter at Kepler Cheuvreux har nedgradert aksjen fra kjøp til hold og tatt ned kursmålet fra 400 til 324 kroner. I tillegg har Morgan Stanley senket kursmålet fra 350 til 345 kroner.

Pareto har høynet kursmålet for Stolt-Nielsen fra 50 til 53 dollar, men aksjen trekker ned 2 prosent.

Solaksje kollapser

Carasent faller over 9 prosent etter at programvareselskapet EG Norge har trukket budet.

EAM Solar steg 110 prosent onsdag før Oslo Børs innførte børspause fra start torsdag. Den kursoppgangen blir i stor grad reversert fredag, og aksjen er ned over 75 prosent etter dommen fra ankedomstolen i Milano som viser at selskapet ikke får erstatning for bedragerisaken mot Igor Akhmerov og Marco Giorgi.

Domstolen har i tillegg avslått det sivile erstatningskravet, og EAM Solar vurderer nå å anke til høyesterett.

Det er verdt å merke seg at Energeia, et selskap ledet av EAM Solar-styreleder Viktor E. Jakobsen, etter børsslutt onsdag varslet et nytt aksjesalg, denne gangen for 3,4 millioner kroner. Samme mann skriver i et aksjonærbrev fredag at dommen «fremstår som urettferdig og vanskelig å forstå.»

Smartklokker i tet

Høyt på vinnerlisten merker vi oss Xplora Technologies nesten 10 prosent på en oppdatering som viser at at selskapet hadde 281.000 aktive abonnementer pr. juni 2024, sammenlignet med 270.000 i mai. Oppgangen i antall abonnementer på årsbasis var 49 prosent.

InterOil stiger aller mest med drøyt 11 prosent så langt.

Shelf Drilling North Sea reagerer opp over 3 prosent etter å ha blitt tildelt en 17 måneders-kontrakt på 68 millioner dollar av TotalEnergies i Danmark.

Oljeprisene i rødt

Oljeprisene var lenge ned, men har nå snudd opp.

Brent-olje for september-levering står i 87,49 dollar pr. fat, opp 0,1 prosent (32 cent) siden midnatt og bare noen cent ned fra 87,16 dollar pr. fat da Oslo Børs stengte torsdag.

WTI-oljen er ned 0,3 prosent til 83,71 dollar pr. fat.

Brent-oljen er likevel på vei mot fjerde uke på rad med oppgang, og er nær sitt høyeste på to måneder.

Equinor faller 0,4 prosent, mens Aker BP faller 0,4 prosent og Vår Energi er ned 0,5 prosent. Jefferies har tatt ned kursmålet i Aker BP fra 345 til 340 kroner.